Van TSO heyetinden belediyelere ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı öncülüğünde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanları nezdinde bir dizi ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı öncülüğünde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanları nezdinde bir dizi ziyaret gerçekleştirilmiştir.



Yapılan görüşmelerin etkin ve verimli sağlanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere Edremit ve Tuşba belediye başkanları ziyaret edildi. Bu itibarla ilerleyen zamanlarda diğer ilçe belediye başkanları ile de kentin menfaatleri ve kurumsal iletişimin sürekliliği noktasında bir araya gelineceği vurgulandı. Van TSO'dan yapılan açıklamada, "Yapılan görüşmelerde Büyükşehir Belediye Başkanının olumlu ve yapıcı yaklaşımlarından büyük bir memnuniyet duyulduğunu belirtmek isteriz. Tebrik ziyaretlerinde ele alınan; Van Katı Atık ve Geri Dönüşüm Tesisi'nin devamlılığının sağlanması ve Van Gölü Biyolojik Arıtma Tesisi'nin hızlı bir şekilde etkin hale getirilme çabası memnuniyetle karşılanmıştır. Yine, Ramazan ayı boyunca Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapatılarak seyyar uygulamasına açılmasından duyulan rahatsızlık ifade edilmiş, Büyükşehir Belediye Başkanlığının seyyar satıcılar için kalıcı ve sürdürülebilir alanlar oluşturma konusundaki yaklaşımı ele alınmıştır. Ayrıca; kentimizin imar problemi, Van Gölü Belediyeler Birliğinin devamlılığı, İran ile ilişkilerin geliştirilmesi ve kentimizde konsolosluk seviyesinde hizmet verilmesi, ulaşım ana planı, alternatif yolların açılması, çevre yolu, Van Gölü Haftası programı, Kent Estetik Kurulunun aktif hale gelmesi, ekonomik anlamda yapılacak yatırımlar ve istihdam girişimlerinin artırılması ve özellikle kentimizin en önemli marka değerlerinden olan VOTAŞ'ın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile desteklenerek kent ekonomisine kazandırılarak markalaştırılması konularında işbirliği yapılmasının gerekliliği gündeme getirilmiştir. Yerel yönetimlerin seçim sonrasında siyasal perspektifden ziyade kentin menfaatleri ve kalkınması doğrultusunda üretim ve hizmet odaklı çalışmasının gerekliliği dile getirilerek; bu istikamette, yapılacak tüm çalışmalarda Van TSO olarak işbirliğinin sağlanacağı, olası negatif durumlarda tepkisel anlamda bir duruş sergileneceği de ifade edilmiştir.



Büyükşehir Belediye Başkanının bahsi geçen konu başlıkları ile ilgili şeffaf ve yapıcı yaklaşımı olumlu değerlendirilmiş, yine Edremit ve Tuşba ilçe belediye başkanları ile yapılan görüşmelerde de benzer başlıklar gündeme getirilerek; yapılacak olumlu girişimlerde odamızın aktif rol alarak, destekleyici ve tamamlayıcı bir misyon yükleneceği belirtilmiştir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere Edremit ve Tuşba belediye başkanlarının sıcak ve içten yaklaşımlarının memnuniyetle karşılandığını tekrar belirterek; kentin ortak menfaatleri doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada ekonominin ve iş dünyasının çatı kuruluşu olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğun bilinciyle ayrıştırıcı bir anlayışa mahal vermeden sahiplenici, ortaklaşan ve destekleyen bir anlayış ile her türlü girişimi destekleyeceğimizi belirtir, başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere Edremit ve Tuşba belediye başkanlarını tebrik eder, başarılı çalışmalara imza atmalarını temenni ederiz" denildi. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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