Van TSO: "Hiçbir şey bir annenin göz yaşından kıymetli değildir"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, hiçbir şeyin bir annenin göz yaşından kıymetli olmadığını ve kınalı kuzuların yerinin ailelerinin yanı olduğunu bildirdi.



Diyarbakır'da HDP önünde eylem başlatan analarla ilgili Van TSO'dan yapılan açıklamada, "Ülkemiz, bölgemiz ve yaşamış olduğumuz coğrafyada asırlardır süre gelen birçok çatışma ve savaş süreçleri insanlarımızın karakteristik özelliğinin gelişme süreçlerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Evlatlarını savaş meydanlarında kaybeden annelerimiz ağıtlar ve türküler eşliğinde acılarını dışa vurarak nesillerdir bizlere bu duyguların aktarılmasına sebep olmuşlardır. Geçmiş dönemlerde meydana gelen olumsuzluklar bir yana, yakın tarihimizde özellikle bölgemizde binlerce insanımızı kaybettiğimiz sıkıntılı süreçler yaşadık. Yine yakın coğrafyamızda başta sınır komşularımız olmak üzere yaşanan savaşlarda, annelerin feryatlarına tanık olduk, acılarını paylaştık. Evlat acısı; acıların en büyüğü, çığlıkların ve feryatların en derinidir. Yine evlat sevinci mutlulukların ve sevinçlerin en büyüğüdür. Bu noktada annelerimiz ve babalarımız toplumlarına faydalı birer birey yetiştirmek üzere evlat sahibi olurlar. Tüm çabalarını onların gelişme süreçlerine harcarlar. Hem mutlu günlerinde hem de acı günlerinde gözyaşı dökerler. Son olarak Diyarbakır ilimizde Hacire Ana'nın kaybolan evladına kavuşmak üzere başlatmış olduğu oturma eylemine çocukları kaçırılan birçok annenin katılmış olması ile birlikte yaşanan bu çığlık, kaybolan çocuklarına kavuşmaktan başka gayesi olmayan annelerin çığlığıdır. Anneler savaş meydanlarında veya dağ başlarında çocuklarının cansız bedenleri ile karşılaşmak istemiyorlar, anneler şiddetin hiçbir sorunu veya beklentiyi çözemeyeceğini iyi biliyorlar ve bugün Diyarbakır'da bunu haykırıyorlar. Siyasi, politik veya hangi maksat ve şiarla olursa olsun okul çağında eli kalem tutması gerekirken bir gencin soğuk bir çatışmanın ortasında bulunması ve elinde silahı ile kendi ülkesinin dağlarında silah çatması kabul edilemez. ve dün yine yeniden Diyarbakır Kulp'ta yaşandığı gibi bir lokma ekmek için ormanda ağaç toplamaya giderken, yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu canlarını kaybeden, evlatlarını yetim bırakan insanlarımızın hayatını geri getiremez. Biz bu noktada muhataplara sesleniyoruz, 'Savaş çirkindir. Savaş güzellikleri yok eder, savaş faydasızdır.' Hiçbir şey bir annenin göz yaşından kıymetli değildir. Kınalı kuzuların yeri ailelerinin yanıdır. Hak, hukuk arayışının ülkemiz yasalarının meşru zemininde, herkese tanımış olduğu haklar çerçevesinde yapılması gerekir. Umuyoruz ki en kısa sürede annelerimizin feryadı karşılık bulur ve yine umuyoruz ki ekmeğinin peşinde her türlü zorluklara göğüs geren insanlarımız bir patlayıcının kurbanı olmaz. Bu süreçte bölgemizde bu olayların sona ermesi için, huzurun hakimiyeti, insanlarımızın maslahatı, zenginliği ve refahı için yapılacak etkinlik ve girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade ediyoruz" denildi. - VAN