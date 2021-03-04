Van TSO ile Vakıf Katılım arasında işbirliği

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Vakıf Katılım Bankası Van Şube Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ile Vakıf Katılım Van Şube Müdürü Kadir Keleş tarafından imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; Van TSO üyesi firmalara belirlenen özel koşullarda, finansmana erişimin kolaylaştırılması ile banka tarafından sağlanan diğer avantajlı ürün ve hizmetlerde kolaylıklar sağlanacak. Ayrıca Van TSO üyeleri, nakdi ve gayri nakdi kredilerde bankanın sağlayacağı avantajlardan faydalanabilecekler.

Protokol imza töreninde konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, bankaların sosyo-ekonomik hayatın motivasyonu noktasında kentler için önemli kurumlar olduğunu ifade etti. Başkan Takva, "Bankalar şehrimiz için önemlidir. Finansmana erişimde sıkıntılar yaşadığımız süreçte yapılan bu işbirliği protokolünü önemli görüyoruz. Finansa erişim ile avantajlı ürün ve hizmetlerden ilimizin ve üyelerimizin daha fazla yararlanması en büyük temennimizdir. Bu noktada başta kamu bankaları olmak üzere tüm banka yetkililerine büyük işler düşmektedir. İlimizde bu ve benzeri yapılacak protokollerin sayısını artırmamız elzemdir" dedi.

Başkan Necdet Takva ve Vakıf Katılım Bankası Şube Müdürü Kadir Keleş, imzalanan işbirliği protokolünün hayırlı olmasını diledi. - VAN