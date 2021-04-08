Van TSO: "Kotaların demiryoluyla kullandırılmasına izin verilmiştir" - Son Dakika

Van TSO: "Kotaların demiryoluyla kullandırılmasına izin verilmiştir"

08.04.2021 12:31
Van TSO:

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), yaptıkları girişimler sonucunda 2021 yılı Sınır Ticaret Merkezi (STM) kotalarının demiryolu ağı üzerinden kullandırılmasına izin verdiğini bildirdi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), yaptıkları girişimler sonucunda 2021 yılı Sınır Ticaret Merkezi (STM) kotalarının demiryolu ağı üzerinden kullandırılmasına izin verdiğini bildirdi.

Van TSO'dan yapılan açıklamada, ülke ve bölgenin dış ticaret faaliyetlerine önemli katkı sağlayan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın korona virüs salgını nedeniyle bir yıldır yaya ve araç trafiğine kapalı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bu durum neticesinde Sınır Ticaret Merkezi (STM) kapsamında tahsis edilen 2020 ve 2021 yılı kotalarının kullandırılmasına izin verilmemiştir. Bu da yerel anlamda kent ekonomisinde derin krizler yaşanmasına neden olmuştur. Bu çerçevede; İran İslam Cumhuriyeti'ndeki yol çalışmalarının devam ediyor olması, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda aktarma alanının olmaması ve gümrük kapısının halen kapalı olması sebebiyle; Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2021 yılı STM kotalarının demiryolu ağı üzerinden kullandırılması noktasında Kapıköy Gümrük Müdürlüğüne yetki verilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ile yazışmalar yapılmış, ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Yapılan girişimler neticesinde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü kotaların demiryolu ile kullandırılmasına izin vermiştir. Verilen izin kapsamında; ilimizde bulunan 125 firmaya 1 milyon 931 bin 250 dolar değerinde 6 bin 437 ton karpuzun, tren yolu ile ithalatına olanak sağlanmıştır. Yapmış olduğumuz girişimlerde bizlere destek olan ve kotaların kullanımı konusunda büyük gayret sarf eden ilimizde 2 dönem milletvekilliği yapmış ve şu anda Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürüten Gülşen Orhan'a minnettar olduğumuzu ifade etmek isteriz. Aynı şekilde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar'a girişim ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Son olarak; sınır ticareti ile uğraşan üyelerimizin sorununun çözülmesi bizleri mutlu ettiği gibi odamız tarafından verilen 'İthalat Uygunluk Belgesi' gerek 2020 ve 2021 yılı kotalarının kullandırılmaması gerekse pandeminin ekonomiye etkileri nedeniyle ücretsiz olarak verilmiştir" denildi. - VAN

Van TSO: Kotaların demiryoluyla kullandırılmasına izin verilmiştir
Van TSO: Kotaların demiryoluyla kullandırılmasına izin verilmiştir

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Merkezi, Ticaret, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van TSO: 'Kotaların demiryoluyla kullandırılmasına izin verilmiştir' - Son Dakika Ekonomi


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