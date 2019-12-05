Van TSO öncülüğünde çocuklar sevindirildi

İstanbul Doğa Koleji Florya ve Yeşilköy Anaokulunun 150 velisi tarafından gönderilen giyim yardımları, Van Ticaret ve Sanayi Odasının desteği ve öncülüğünde Özalp ilçesinin Sugeçer İlkokulu ile Çatak ilçesinin Narlı İlkokulu öğrencilerine teslim edildi.



Doğa Koleji Florya Anaokulu velileri tarafından gönderilen giyim malzemeleri, Özalp ilçesinin Sugeçer İlkokulunda bulunan 89 öğrencisine; kolej öğretmenleri, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve meclis eski üyesi Rayif Basut tarafından ulaştırıldı. Doğa Koleji Yeşilköy Anaokulu velileri tarafından gönderilen malzemeler de, Çatak ilçesinin Narlı İlkokulunda eğitim gören 61 öğrenciye kolej öğretmenleri ve Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gültepe tarafından teslim edildi.



Gerçekleştirilen yardım projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, "1 ay önce İstanbul'daki Doğa Kolejleri tarafından bir yardım projesi talebi bize geldi. Bizde bu kapsamda maddi durumu çok iyi olmayan 2 okul belirledik. Okul müdür ve öğretmenlerinin iletişim bilgilerini Doğa Koleji yetkililerine ilettik. 3 iyilik meleği Van'a geldi. Bizde kendilerine Ticaret ve Sanayi Odası olarak eşlik ettik. Bu anlamda bir ön ayak olduk. Hem verilen hediyeler için lojistik imkan sağladık hem de Van'ın tanıtımı adına kendileriyle bir program yaptık" ifadelerini kullandı.



Çocukların hediyelerden sonra mutlu olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Çeliktaş, şunları söyledi:



"Bizde orada çok duygulu anlar yaşadık. Doğa Kolejleri 150 velisi tarafından gönderilen hediyeler ve bu hediyeleri ulaştırmak için gelen öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bu yapılan bir yardımdan çok çocuklara hediye verilmesiydi. Çünkü ayakkabından eldivene, monttan bereye, atkıya kadar öğrencilerin bedenlerine kadar her şey en ince detayına kadar düşünülmüştü. Bu şekilde hediye olarak verilmesi çocuklar içinde özel bir andı. Bizde zamanında bu okullarda okuduk ve şartları çok iyi biliyoruz. Doğa Koleji bu konuda güzel bir duyarlılık gösteri. Oda olarak kapılarımız kendilerine her zaman açık. Bu desteklerinin devam etmesini ve bizlere dokunmaya devam etmelerini istiyoruz. Projede herkes çok mutlu oldu. Gelen 3 iyilik meleği öğretmenlerimize teşekkür ederim."



Doğa Koleji öğretmenlerinden Zühre Eraşık da, yapılan projeyle ilgili bilgiler verdi. Eraşık, "2014-2015 yılında Van'da çocuklar için bir yardım projesi yaptık. Van'ın Sosyal Hizmetler İl Müdürü bizim yakınımızdı. Onun vasıtasıyla Van'a yardımlarımızı göndermiştik. Aradan geçen yılların ardından bu sene Van'a gelmek kısmet oldu. Bu sene bir velimizin ve sizlerin vesilesiyle Van'a geldik ve çok keyif aldık. Van bizim kardeş ilimiz oldu. Bu sene yaptığımız yardımın ne kadar önemli olduğunu, hediyeleri verirken fark ettim. Çok keyif aldım. Böyle bir projenin temsilcisi olmak, Doğa Koleji Florya ve Yeşilköy Anaokulu velilerine aracı olmak bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.



150 velinin desteğiyle projenin gerçekleştiğine dikkat çeken Eraşık, şöyle konuştu:



"Tüm velilerimize teşekkür etmek istiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi karşıladınız ve hediyeleri çocuklara ulaştırmamızda bize çok destek oldunuz. Okulda çok büyük keyif aldım. Okulun dışında Van'da çok güzel bir kültür tanıdık. Kendi kültürümüz ve Türkiye'nin renkli kültürünü bir kez daha görmüş olduk. Batıda yer almak ve sadece duymak ile içinde yaşamak arasında çok büyük farklar var. Çok büyük güzellikler var. İnsanların bize karşı hoş görüsü hemen sofralar kurup hemen davet etmesi bir cennette yaşadığımızı bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Projeyi hayata geçirmemiz konusunda bize destek olan Ticaret ve Sanayi Odamıza da teşekkür ederiz." - VAN