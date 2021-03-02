Van TSO: "Yeni kontrollü normalleşmeyi sürdürebilir kılmalıyız" - Son Dakika

Van TSO: "Yeni kontrollü normalleşmeyi sürdürebilir kılmalıyız"

02.03.2021 17:56
Van TSO:

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), normalleşme süreciyle birlikte temizlik, maske ve mesafenin önemine değinerek, "Yeni kontrollü normalleşmeyi sürdürebilir kılmalıyız" uyarısında bulundu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), normalleşme süreciyle birlikte temizlik, maske ve mesafenin önemine değinerek, "Yeni kontrollü normalleşmeyi sürdürebilir kılmalıyız" uyarısında bulundu.

Van TSO'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile korona virüs salgınında "Yeni Kontrollü Normalleşme" adımları atıldığı belirtilerek, "Açıklanan adımlar ile birlikte düşük riskli (mavi) listede yer alan ilimizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, kapalı bulunan sektörler ise belirli saatlerde yüzde 50 oranında hizmet vermelerine olanak sağlandı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda aldığımız önlemler kapsamında şehrimizde uygulanacak olan 'Yeni Kontrollü Normalleşme' sürecini sürdürülebilir kılmak bizim elimizde. Aylardır kapalı olan; okullar, okul servisleri, okul kantinleri, öğrenci yurtları, lokantalar, restoranlar, kafeler, kahvehaneler, çay ocakları, çay bahçeleri, kısacası yeme içme sektörlerindeki işletmeler, oteller ve tüm konaklama sektörü ile benzeri birçok işletme kısıtlamalardan dolayı kapalıydı. Bu iş yeri ve işletmelerin bir daha kapanmaması bizim tutum, davranış ve bu konudaki hassasiyetimize bağlı. Esnafımızın ve çalışanlarının heyecanı ile çocuklarımızın okuldaki sevinç çığlıklarını hep birlikte duyarsız kalmayalım. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak Van halkı olarak bu farkındalığı hep birlikte oluşturmaya gayret ve destek olalım" denildi. - VAN

Van TSO: Yeni kontrollü normalleşmeyi sürdürebilir kılmalıyız

Recep Tayyip Erdoğan, Sokağa Çıkma Yasağı, Ticaret, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van TSO: 'Yeni kontrollü normalleşmeyi sürdürebilir kılmalıyız' - Son Dakika


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