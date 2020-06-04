Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva: "İthalatı yapılan 5 bin 800 ton karpuz çürümeye terk edilmiş" - Son Dakika

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva: "İthalatı yapılan 5 bin 800 ton karpuz çürümeye terk edilmiş"

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva: "İthalatı yapılan 5 bin 800 ton karpuz çürümeye terk edilmiş" Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, ithal karpuza uygulanan vergi nedeniyle Van demiryolu garajında gümrük uygulama alanında binlerce ton tarım ürününün...

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva: "İthalatı yapılan 5 bin 800 ton karpuz çürümeye terk edilmiş"

VAN - Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, ithal karpuza uygulanan vergi nedeniyle Van demiryolu garajında gümrük uygulama alanında binlerce ton tarım ürününün göz göre göre çürümeye terk edildiğini söyledi.

15 Mayıs'ta gece yarısı ithal karpuza uygulanan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkarılması kararı ve İran'dan Van'a getirilen 5 bin 800 ton karpuzun tren garında çürümeye terk edilmesiyle ilgili Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde basın açıklaması yapıldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Van TSO Hukuk Danışmanı Sinan Özaraz ve oda üyesi ithalatçı firma temsilcileri, yaptıkları açıklamada yaşanan mağduriyeti dile getirdiler. Toplantıda konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva; bahse konu sorunun doğrudan 27 firmanın, ticari paydaş olarak da yaklaşık 50 firmanın büyük ölçekte bir mağduriyetle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Karpuz ithalatında haksızlık

Başkan Necdet Takva, doğrudan karpuz ithalatına tekabül eden bu süreçte ithalatı yapılan 5 bin 800 ton karpuzun çürümeye terk edilmiş olduğu gerçeğiyle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Odamız üyesi birçok firma, ticari anlamda büyük bir sıkıntının eşiğindedir. Bu durum hem Türkiye kamuoyunu hem de ülkemizdeki yerel üreticilere yansımaktadır. Çünkü onları da doğrudan ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Tüm kamuoyunun bu sorunla ilgili bir sorumluluğu olmalı. Ülkemizin hangi noktasında olursa olsun yapılan bir ticari faaliyet genel ülke ekonomisini etkilemekte, sadece dış ticaret faaliyeti yürüten veya üretici pozisyonunda olan değil tüm tüketicileri de ilgilendirmektedir. Dolayısıyla bugün yaşanmakta olan bahse konu haksız durumun çözümü ile ilgili kamuoyunun bizlere destek vermesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Firmalarımızın yanındayız"

"Bu karar doğru bir karar değildir" diyerek konuşmasını sürdüren Takva, şunları söyledi:

"Alınan bu kararın, özellikle gümrük işlemleri başlatılmış ve yurda girişi olmuş ürünlerin muaf tutulmasını öngören bir çerçevede ele alınmasına olan önerimizi bu vesile ile ifade etmek istiyoruz. Geldiğimiz bu noktada haksızlığa uğrayan ithalatçı firmalarımızın; tabi bu firmalarda doğrudan ithalatçı değil aynı zamanda ihracatçı firmalardır. Bu firmalar İran'dan gıda ve tarım ürünleri ithal ediyorlar ama aynı zamanda hem ilimizin hem de ülkemizin ihracatçısı olan firmalardır. Dolayısıyla firmalarımıza reva görülen bu uygulamayı doğru bulmadığımızı, Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilk günden bu yana takip ettiğimiz bu meselenin bundan sonrada takipçisi olacağımızı ve bu firmalarımızın uğradığı zararların tazmini konusunda hukuksal destek başta olmak üzere maddi/manevi her türlü desteği sağlayacağımızı belirtmek isterim."

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva: İthalatı yapılan 5 bin 800 ton karpuz çürümeye terk edilmiş

Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 10:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva: 'İthalatı yapılan 5 bin 800 ton karpuz çürümeye terk edilmiş' - Son Dakika Ekonomi

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