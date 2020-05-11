Van TSO yönetimi süreci değerlendirdi - Son Dakika
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Van TSO yönetimi süreci değerlendirdi

6 saat önce

Van Ticaret ve Sanayi Odasının haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Van TSO yönetimi süreci değerlendirdi, System.String[]

Van Ticaret ve Sanayi Odasının haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.


Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, toplantılarda üyelerin talepleri, kent gündemini meşgul eden konular, alınan ve alınması gereken tedbirlerin değerlendirmeye devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda son olarak 8 Mayıs 2020 tarihli yönetim kurulu toplantımızda görüşülen konuları Van kamuoyunun bilgisine sunmanın gereği hasıl olmuştur. Kamu bankaları ve özel bankalarımıza; 'Bireysel İhtiyaç Kredi Desteği', 'İşe Devam Kredi Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi' ve 'TOBB Nefes Kredi'lerinin verilmesinde odamız üyelerine göstermiş oldukları ilgiden ve bu ana kadar göstermiş oldukları hassasiyet ve yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Devam eden süreçte bankaların vermiş olduğu kredilerde, ihtiyaç sahibi üyelerimizin tespit edilerek öncelemelerini rica ediyoruz. Covid-19 pandemisi nedeniyle Van Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Cumhuriyet Caddesi-İkinisan Kavşağına kadar, Maraş Caddesi-Semaverli Kavşağa kadar olan bölüm trafik ve yaya geçişine kısıtlanmıştı. Ancak alınan tedbirin pandemiyi azaltmadığı, ara sokaklarda yoğunlaşmaların olmasına neden olmuştu. Yönetim kurulumuzun da önerileri ile her iki caddedeki kısıtlamalar kaldırılmıştır. Bu anlamda fikirlerimizi önemseyen, kararın yeniden gözden geçirilmesini sağlayan Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür ederiz. Bununla beraber anılan caddede faaliyet gösteren başta üyelerimiz olmak üzere tüm esnafın bulaşının oluşturacağı tahribatı göz önüne alarak dikkati davranmaları halkın keyfiyetine karşı duyarlı olmaları en büyük beklentimizdir. Pandeminin ilimizde ortaya çıkışı sonrası gerek tam mesai gerekse de esnek çalışma sistemi ile üyelerimize hizmet veren tüm kamu, kurum ve kuruluş çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz. Aynı şekilde bu süreçte esnek çalışan kamu kurumlarının, üyelerimize destek olmaları ve işlerini layıkıyla yerine getirmeleri beklemekteyiz. Bu konuya hassasiyetle yaklaşılması en büyük arzumuzdur. Malum olduğu üzere Covid-19 nedeniyle İçişleri Bakanlığınca ilimizde hafta sonları ve tatil günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaktadır. Bu süreçte sınırlı sayıda üyemiz hafta sonları ve tatil günleri çalışmak zorunda olduğu için üyelerimize gerekli izinlerin verilmesi konusunda gösterilen hassasiyetin tarafımızca memnuniyetle karşılandığını belirtmek isteriz. Üretimin ve ticaretin bulaşıya zemin oluşturmadan devamı yönündeki yaklaşım hayati önemdedir. Başta mülkü idare olmak üzere tüm kurumların bu meseleyi içselleştirerek süreci yöneteceklerine olan inancımız tamdır. İlimizde bulunan PTT şubelerinde oluşan kuyruklar, pandeminin ortadan kalkma sürecini olumsuz etkilemekte ve sürecin uzamasına neden olmaktadır. Bu sebeple alınan tedbirlerin yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Kuyrukların oluşması ve sosyal mesafenin dikkate alınmadığı bilinmekle, PTT faaliyetlerinin alternatif çözümlere evirilmesi kanaatindeyiz. Örnek olarak çalışan sayısının artırılması ya da mahallelerde mobil araçlar ile işlemlerin kent geneline yaygınlaştırılması, kuyrukların engellenmesine ve yayılım riskinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayabilecektir. Ülkemizde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ilimizde birçok iş yeri açılacak ve hizmet vermeye başlayacaktır. Bu işletmelerin hijyen olması ve salgın artışına mahal vermemesi adına, işletmelerin hijyen hale getirilmesi ve yetkili kurumlar tarafından denetlenmesi önem taşımaktadır. Üyelerimizin de bu konuda hassas davranması sürecin normalleşmesine katkı sağlayacaktır. Ticaretin sekteye uğradığı şu günlerde, Covid-19 pandemisinin sona ermesiyle birlikte E-Ticaret daha aktif bir hal alacaktır. Bu kapsamda oda olarak uzmanlık düzeyinde bir donanıma sahip olmamız gerektiğinin farkındayız. Normalleşme ile beraber yoğunlaşacak olan E-Ticaret konusunda üyelerimizin ihtiyaç duyduğu gerekli donanım için hazırlıklarımız devam etmektedir. VAN TSO bu konuda en kısa zamanda uzmanlık düzeyinde gerekli hazırlıklarını tamamlayacak ve üyelerimize en üst düzeyde hizmet vermeye başlayacaktır. Kendimizi daha donanımlı hale getirerek, üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Son günlerde Van kamuoyunda sıkça gündeme getirilen hazine arazilerinin, tarım arazilerine kazandırılması konusunda yönetim kurulu olarak üzerimize düşeni yapmış, gerekli yazışmaları sağlamış bulunmaktayız. Kentimizin tarım ve hayvancılığı açısından önemli olan konunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Maliye Bakanlığı ile yazışmalar yapılmıştır. Ayrıca üyelerimizin de hazine arazilerinin dönüşümü konusunda ilgili makamlara başvuru yapmaları önem arz etmektedir. Normalleşme sürecinde kamu kurum kuruluşları, STK'lar, iş yerleri üzerine düşen görevi yerine getirdiği gibi tüm vatandaşlarımızın da gerekli hassasiyet ile hareket etmesi ve kurallara uyması, normalleşme sürecimizi kısaltacak ve bulaşıdan sanıldığından daha kısa sürede kurtulmamıza olanak sağlayacaktır" denildi. - VAN

Koronavirüs, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:34 Kaynak: İHA


Son Dakika

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