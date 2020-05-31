Van turizm sezonuna hazır - Son Dakika

Van turizm sezonuna hazır

Van turizm sezonuna hazır Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ: "Bütün Türkiye ile birlikte Van'da da turizm aktivitelerinin başlaması, hayatın normalleşmesi için bazı adımlar atılmaktadır" Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Türkiye ve dünyada ölümlere neden olan korona...

Van turizm sezonuna hazır

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ:

"Bütün Türkiye ile birlikte Van'da da turizm aktivitelerinin başlaması, hayatın normalleşmesi için bazı adımlar atılmaktadır"

VAN - Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Türkiye ve dünyada ölümlere neden olan korona virüs salgınının en çok turizm sektörünü etkilediğini ifade ederek, yapılan yerinde çalışmalarla kentin turizm sezonuna hazır olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs salgınından en çok etkilenen sektörün turizm olduğunu belirten Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, pandemi süresince turizm aktivitelerinin durma aşamasına geldiğini söyledi. Bütün dünyada insan hareketlerinin kısıtlandığını dile getiren Aktuğ, "Ülkeler ve hatta şehirlerarası seyahatler kısıtlanmış, turizm aktiviteleri durma seviyesine gelmiştir. Bütün dünyaya yayılan bu salgınla birlikte yaşamayı öğrenmek ve korona virüsüne aşı bulunana kadar hayatımızı ona göre planlamak zorundayız" dedi.

"Hayatın normalleşmesi için bazı adımlar atılmaktadır"

Bütün dünya ile birlikte Van'ın da yavaş yavaş normalleşmeye başladığına dikkat çeken Aktuğ, "Turizm sektörü bu salgından aldığı büyük yaraları sarmaya ve turizm aktivitelerinin yeniden başlaması için gerekli her türlü tedbiri alarak turizm sezonunu başlatmaya çalışıyor. Alınacak tedbirlerle normal hayata geçilmenin planlandığı Van'da, yeni turizm sezonunu açmaya hazırlanıyor. Bütün Türkiye ile birlikte Van'da da turizm aktivitelerinin başlaması, hayatın normalleşmesi için bazı adımlar atılmaktadır. Devletimiz ve turizm sektörümüz hayatın normale dönmesi ve turizm aktivitelerinin başlaması için gerekli her türlü tedbiri aldı, almaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Akdamar Adası sezona hazır, misafirlerini bekliyor"

Sektörün bu alandaki çalışmalarına devam ettiğini ve Van'ın turizm sezonuna hazır olduğunu söyleyen Aktuğ, "Bizler turizm işletme belgeli otellerimizle ilgili çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Ayrıca ören yerlerimiz ve müzemizle ilgili gerekli çalışmalarımızı da yaptık. Müzeler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Akdamar Adası'nda yürüme yollarının onarımı, bakımı, temizliği, umumi kullanılan yerlerle ilgili her şeyi sıfırdan değişimi ve temizliği yapıldı. Akdamar Adası sezona hazır, misafirlerini bekliyor. Diğer yandan Van Kalesi'nin iki ayrı çevre duvarı tamamlanmak üzere olup, tel örgüler kaldırılarak yerine tarihi dokuya uygun duvarlar örüldü, tüf taşlar ile kaplama yapıldı. 310 metre uzunluğunda 1,5 metre yüksekliğinde olacak duvarların korkulukları üzerine Bakanlığımızın logolarını kullanmış olacağız. Ayrıca kalenin batı bölümünde 214 metre uzunluğunda 1,5 metre yüksekliğinde koruma duvarı yapılmıştır. Gelen ziyaretçilerin rahat yürüyebilmeleri için 40 metre uzunluğunda ahşap traverslerle yürüyüş yolu yapılmıştır" diye konuştu.

Van Kalesi'nin güvence altına alınması çalışmalarının Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda yapıldığını belirten Aktuğ, "Valimizin konuya olan ilgileri ve talimatları sayesinde artık Van Kalesi'ne kaçak girişler yapılamayacak ve Van Kalemize kolay kolay zarar verilemeyecektir. Van Kalesi içerisinde bulunan ve misafirlerimizin sıkça ziyaret ettiği Van evi, tandır evi, umumi kullanım alanlarının komple bakımı, temizliği onarımları yapıldı. Umumi WC'lere bir de engelli WC eklendi. Müzemizin gelen insanlara sağlıklı bir ortamda hizmet vermesi anlamındaki hazırlıkları tamamlandı. Şu an itibariyle müzemiz ziyarete hazır" ifadelerine yer verdi.

"Temennimiz ayinin zamanında yapılması ve misafirlerimizin gelmeleri yönündedir"

Mevcut durumun çok hassas ve önemli olduğunu ve şehir olarak bu olumsuz ortamın bir an önce normale dönmesi konusunda herkesin çok dikkatli davranması gerektiğinin altını çizen Aktuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her türlü önlemin alınması için herkesin üzerine düşen insani vazifeleri yerine getirmesi, bundan böyle bu şehrin her türlü olumsuzluklardan arınarak gelecek misafirlerimizi beklemeye ve ağırlamaya hazırlanması gerekir. Ayrıca her yıl eylül ayının ikinci pazarı yapılan Akdamar ayini ile ilgili olarak da yetkililerle yaptığımız görüşmede haziran ayının ilk haftası yapılacak toplantıda karar alacaklarını ve bu kararı bize bildireceklerini söylediler. Temennimiz ayinin zamanında yapılması ve misafirlerimizin gelmeleri yönündedir. Bu şehrin her yönüyle normale dönmesi konusunda bu tür etkinliklerin olumlu etkisi çoktur. İlimizin en kısa zamanda pandemi öncesi duruma döneceğini, Van turizminin eskisinden daha canlı olacağına inanıyorum."

(ATL-MSA-Y)

Van turizm sezonuna hazır

Muzaffer Aktuğ, Türkiye, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 02:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van turizm sezonuna hazır - Son Dakika

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