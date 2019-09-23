Van Turizm ve Seyahat Fuarı hazırlıkları tamamlandı

Van'da 26-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan '10'uncu Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı' hazırlıkları tamamlandı.



Fuarla ilgili açıklamada bulunan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, Van Turizm ve Seyahat Fuarı'nın Türkiye'nin üçüncü büyük turizm fuarı olduğunu ifade ederek, verim açısından ise en önemli fuarlarından biri olduğunu söyledi. 26-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuara yurt içi ve yurt dışından yoğun bir katılımın olacağını belirten Güler, "Türkiye'den hem turizm sektörü hem de kamu kurum ve kuruluşlarının yoğun bir katılımı söz konusu. Aynı zamanda İran, Azerbaycan, Irak ve Gürcistan'dan da valilik düzeyinde katılım olacak. Bunun yanında yine bu ülkelerdeki acenteler, tur operatörleri ve otellerden de katılım var. Yurt dışından bizim organize ettiğimiz 300 kişilik heyetin dışında kendi imkanlarıyla gelen bin 500 kişilik bir ziyaretçi söz konusu. Yine Azerbaycan'dan turizmi geliştirmek amaçlı hem bakanlık hem de turizm sektörünün bileşenlerinden oluşan 30 kişilik bir heyet bekliyoruz. Yine her sene fuarla birlikte gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Turizm Kongresi'ne 15 ülkeden yaklaşık 300 akademisyen ve üst düzey yönetici burada olacak. Van'ın, bölgenin, hatta Ortadoğu'nun turizmi ele alınacaktır. Geçen sene fuarımızı 40 bin kişi ziyaret etmişti. Bu sene 60 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz" dedi.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarda birçok etkinliğin yanı sıra yarışmaların düzenleneceğini dile getiren Güler, "Bu sene çok güzel ve çok renkli bir fuar göreceğiz. 26 Eylül Perşembe günü başlayacak olan fuarımız, pazar gününe kadar devam edecek. Fuarda 81 ilin yöresel ürünleri de yer alacak. Her sene yaptığımız balık başı ayran aşı etkinliğimiz yine olacaktır" ifadelerini kullandı.



Van Turizm ve Seyahat Fuarı'na ilginin her sene arttığına vurgu yapan Güler, "Yıllar önce fuarlara yeni başlarken Van çok özel ve müstesna bir yer demiştik. Hem coğrafi hem stratejik konumunun yanında insanının misafirperver olmasıyla gerçekten Türkiye'nin en önemli illerinden biri. Dışarıdan gelen insanlarda bu güzelliği görünce hayran kalıyor ve gittikleri yerlerde bunu anlatıyorlar. Türkiye'de de Van artık bir marka şehir. Bu nedenle herkes Van'ı görmek istiyor" diye konuştu.



Fuarın 26 televizyon kanalında canlı yayınlanacağının da altını çizen Güler, "Bu da hem şehrin hem de fuarın tanıtımına büyük katkı sunacaktır. Ben bu anlamda İhlas Haber Ajansı ailesine teşekkür ediyor, tüm Van halkını bu güzel ve renkli fuarımıza bekliyorum. İnanıyorum ki Türkiye'deki tüm renkleri bir arada göreceğiz" dedi. - VAN