Van Türk Telekom Fen Lisesinde kurulan kütüphane ve Edebiyat Sokağı açıldı - Son Dakika
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Van Türk Telekom Fen Lisesinde kurulan kütüphane ve Edebiyat Sokağı açıldı

27.04.2022 13:07
Van Türk Telekom Fen Lisesinde kurulan kütüphane ve Edebiyat Sokağı açıldı

Van'da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in destekleriyle Edremit ilçesindeki Türk Telekom Fen Lisesine kurulan kütüphane ve Edebiyat Sokağı, Vali Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı törenle açıldı.

Van'da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in destekleriyle Edremit ilçesindeki Türk Telekom Fen Lisesine kurulan kütüphane ve Edebiyat Sokağı, Vali Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı törenle açıldı.

Programda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin sıklıkla kütüphaneden faydalanmasını isteyen Bilmez, çok kitap okuyan öğrencilerin başarı düzeyinin de çok yüksek olduğunu söyledi.

Kütüphane hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ömer Akbaba ise, "İl Jandarma Komutanımız tarafından desteklenen kütüphanemizi tamamladık. Kütüphanemiz 8 bin kitap kapasiteli. Kitaplarımızı Van, Ankara ve İstanbul'daki iş insanlarımızdan tedarik ettik. Yine biyoloji öğretmenimiz İsmail Işık tarafından 500 kitap hibe edildi. İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aysun Bekdemir'in desteği ile barkot sistemiyle kitaplarımız yerleştirildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekibi de edebiyat sokağının yapımına destek verdi. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Bilmez ve protokol üyeleri kurdeleyi kesip kütüphaneyi gezdi.

Programa Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aysun Bekdemir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Türk Telekom Fen Lisesinde kurulan kütüphane ve Edebiyat Sokağı açıldı - Son Dakika


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