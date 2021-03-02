Van Urartu Müzesinden 'online müze' hizmeti - Son Dakika

Van Urartu Müzesinden 'online müze' hizmeti

02.03.2021 10:26
Van Urartu Müzesinden 'online müze' hizmeti, System.String[]

Van Urartu Müzesinden 'online müze' hizmeti Van Urartu Müzesi, tüm dünyayı etkisi alan korona virüs pandemisi nedeniyle online müze hizmeti başlattı.

Van Urartu Müzesinden 'online müze' hizmeti

VAN - Van Urartu Müzesi, tüm dünyayı etkisi alan korona virüs pandemisi nedeniyle online müze hizmeti başlattı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Müzesi Müdürü Erol Uslu, korona virüs pandemisinin dünya gidişatını çok ciddi etkilediğini ifade ederek, bundan bütün sektörler olduğu gibi müzelerin de olumsuz etkilendiğini söyledi. Korona virüs pandemisi nedeniyle insanlarla birebir ilişki içerisinde olan müze ve ören yerlerinin ciddi anlamda sıkıntı yaşadığını dile getiren Uslu, "İnsanların aileleri ile birlikte özellikle kapalı alanlarda gezip dolaşmaları yönünde haklı olarak bazı çekingenleri var. Tabi biz Van Müzesi olarak gerekli bütün tedbirleri aldık. Bunun yanında bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde insanların rahatça ziyaret edebilecekleri bir sanal müze ortamı oluşturduk. Yani sanal ortamla insanların müzeye gelmeden önce bir ön sunumunu yapıyoruz ve akabinde kendilerini müzeye davet ediyoruz. Biz sanal müzeyi oluştururken, bakanlığımızın düşüncesi pandemi ile birlikte müzeleri de vatandaşlarımızın ayaklarına kadar götürme düşüncesiydi" dedi.

Online müzeye şu ana kadar olan rağbetin sevindirici olduğuna değinen Uslu, "Normalleşme ile birlikte insanların buraya akın edeceğini düşünüyoruz. Sanal müze ortamının oluşturulması bu noktada önemlidir. İnsanlara Van'da böyle bir yapı kompleksinin olduğunu ve dünyada Urartu koleksiyonu açısından tek olan bir eserin Van Müzesi'nde yer aldığını anlatıyoruz. Urartu aslanından kemerine kadar sayamayacağımız birçok alandaki eserleri, sanal müzede sunumunu yaparak, insanların Van Müzesini ziyaret etmeleri yönünde onlara teşvikte bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanal ortamla beraber müzeciliğin farklı bir işleve doğru gittiğini belirten Uslu, "Şu anda 2 bin 542 adet eserin tamamı bire bir objeler olarak değil, genel olarak sanalda yer alıyor. İsteyen vatandaşlar arama motorunda 'sanalmüzevan' yazmaları halinde müzemizi takip edebilirler" diye konuştu.

Van'da güneşin erken doğması nedeniyle müzeye giriş çıkışlarda değişiklik yapıldığına değinen Uslu, vatandaşların Van Müzesini rahat bir şekilde gezmesi için giriş çıkış saatlerinin 09.00 ila 17.00 arasında olduğunu sözlerine ekledi.

(ATL-MSA-Y)

Urartu Müzesi, Koronavirüs, Müze, Van, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Van Urartu Müzesinden 'online müze' hizmeti - Son Dakika


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