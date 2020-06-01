VAN Vali Bilmez'den korunacak alan ilan edilen Keşiş Gölü'nde inceleme - Son Dakika

VAN Vali Bilmez'den korunacak alan ilan edilen Keşiş Gölü'nde inceleme

Vali Bilmez'den korunacak alan ilan edilen Keşiş Gölü'nde incelemeVAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kesin korunacak hassas alan ilan edilen Gürpınar ilçesindeki Keşiş (Turna) Gölü'nde incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez'den korunacak alan ilan edilen Keşiş Gölü'nde inceleme

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kesin korunacak hassas alan ilan edilen Gürpınar ilçesindeki Keşiş (Turna) Gölü'nde incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, "4-5 yıl öncesine kadar kimse buralara kolay kolay gelmezdi. Buralara çok şey yakışır, halaylar, dostluklar ve kardeşlik yakışır" dedi.

Gürpınar ilçesindeki 2 bin 545 rakımlı Keşiş Gölü, şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi. Tarihi özelliğinin yanı sıra doğal güzellikleri ile de ilgi gören Keşiş Gölü, aynı zamanda zengin bitki örtüsü ile hayvancılık için de önem arz ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ile Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ile birlikte Keşiş Gölü'nde incelemelerde bulundu.

YÖRE HALKI BU GÜZEL DOĞAYA SAHİP ÇIKMALI

Gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini söyleyen Vali Bilmez, "Muhtemelen 4- 5 yıl öncesine kadar kimse buralara kolay kolay gelmezdi. Buralara çok şey yakışır, halaylar, dostluklar ve kardeşlik yakışır. Ciddi bir güzelliği barındıran buraların doğal yapısı bozulmamalı ve yöre halkı da bu doğal güzelliğe sahip çıkmalıdır. Dünyada bir dönem sanayi belirleyici oldu. Ancak artık doğal yaşamın belirgin bir şekilde etkili olacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Van'da koruma altına alınması gereken bu tür alanların hemen hemen hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnameleri ile koruma altına alınarak doğal sit alanları haline getirildi. Buraların muhafaza edilmesi ve kullanıma açılması inşallah zamanla gerçekleşir" dedi.

BURADAKİ GÜZELLİKLERİ ANLATMAK ÇOK ÖNEMLİ

Yörenin doğal güzelliklerin tanıtılmasının da önemli olduğuna işaret eden Vali Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü"

"Kent olarak turizm açısından ciddi bir potansiyelimiz var. Van Gölü havzası genel olarak hem tarihi hem doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Ama bölgenin turizm ile tanışması ve yatırımcıların bu bölgede turizm alt yapısını oluşturması gerekiyor. Bizlere de düşen, devlet olarak buraları korumak ve buraların alt yapısını oluşturmaktadır. Turizmle uğraşan iş adamlarımızın da buraları pazarlayabilecekleri bir alan olduğunu bilmelerini istiyoruz. Son yıllarda ilimize çok ciddi bir ilgi vardı. Bu yıl da ciddi bir sıçrama bekliyorduk. Maalesef bu pandemi süreci bizleri olumsuz yönde etkiledi. İnşallah hızlı bir şekilde normalleşerek turizmde güzel bir noktaya gelir ve bölgemizin lokomotifi oluruz. Uzun vadede bu bölgenin kalkınmasına en fazla katkı sağlayacak olan araç turizmdir. Fabrikalarımız yok ama doğal güzelliklerimiz ve günlerce gezip dolaşılacak tarihi mekanlarımız var."

Van'daki tarihi ve doğal güzelliklerin keşfedilmeye başlandığını anlatan Vali Bilmez, geçen yıl sadece İran'dan Van'a günlük giriş yapan turist sayısının 4 bin civarında olduğunu hatırlatarak, 'İlimiz dışında da turizm ile uğraşan hemşehrilerimiz olduğunu biliyoruz. İnşallah onlar da ilerleyen zamanlarda bir araya gelerek ilimiz turizmini geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

'KEŞİŞ GÖLÜ, DOĞA HARİKASI BİR YER'

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise, "Buraların koruma altına alınması ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın valimize teşekkür ediyoruz. Keşiş Gölü Yaylası bu haliyle güzeldir. Herhangi bir yapılaşma bu doğallığa zarar verir. Bu yıl içerisinde burada bir koyun kırpma festivali yapmayı planlıyorduk. Bununla ilgili hazırlıklarımız da vardı. Ancak pandemi nedeniyle bunu yapamıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda başka festivaller de yaparak buraların tanıtımına katkı sunacağız. Keşiş Gölü yaklaşık olarak 100 bin küçükbaş hayvanın nefes aldığı ve beslendiği bir havzadır. Bu bakımdan da burası ilimiz ve ilçemiz için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

VAN Vali Bilmez'den korunacak alan ilan edilen Keşiş Gölü'nde inceleme

Emin Bilmez, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN Vali Bilmez'den korunacak alan ilan edilen Keşiş Gölü'nde inceleme - Son Dakika

Son Dakika

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı         
21:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var         
21:11
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira         
21:02
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi         
21:00
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak         
20:43
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir? ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir?         
20:35
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu         
20:11
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı         
20:05
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti         
20:02
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi         
19:55
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız         
19:53
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin         
19:47
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi         
19:37
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor         
19:26
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü 40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü         
19:22
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı         
19:04
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı         
18:55
Adalar'a seferler tekrar başladı Adalar'a seferler tekrar başladı         
18:52
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı         
18:46
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız         
18:27
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi         
18:11
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti         
18:11
Son Dakika: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı         
17:58
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü         
17:56
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu         
17:52
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı         
17:51
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı         
17:37
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar         
17:37
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 21:26:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: VAN Vali Bilmez'den korunacak alan ilan edilen Keşiş Gölü'nde inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]