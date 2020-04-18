VAN Vali Bilmez, koronavirüs hastalarını gizlediği için görevinden alınan muhtarla ilgili konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel VAN Vali Bilmez, koronavirüs hastalarını gizlediği için görevinden alınan muhtarla ilgili konuştu - Son Dakika

VAN Vali Bilmez, koronavirüs hastalarını gizlediği için görevinden alınan muhtarla ilgili konuştu

6 saat önce

Vali Bilmez, koronavirüs hastalarını gizlediği için görevinden alınan muhtarla ilgili konuştuVAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, koronavirüs vakalarını gizlediği için görevinden uzaklaştırılan Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi muhtarı Mikail Duman ve...

Vali Bilmez, koronavirüs hastalarını gizlediği için görevinden alınan muhtarla ilgili konuştu

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, koronavirüs vakalarını gizlediği için görevinden uzaklaştırılan Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi muhtarı Mikail Duman ve karantina uygulanan mahalledeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Bilmez, 'Muhtar görevden alındıktan sonra, daha önce hiç bildirmediği insanların, köye gelenlerin listesini yapıp bize yeni getirdi. 22 vaka bulunan mahalle bizi baya sıkıntıya sokacak gibi gözüküyor dedi.

Başkale ilçesine bağlı 90 hane ve 900 nüfuslu Örmetaş Mahallesi, İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs görülmesi üzerine 7 Nisan günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri mahallede geniş çaplı tarama başlattı. Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşlarla ilgili Muhtar Mikail Duman'ın karantinanın kaldırılması için yetkililere bilgi vermediği belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmalar ile İstanbul'dan gelenler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerince tespit edildi. Yapılan testler sonucunda ise 22 kişinin koronavirüs taşıdığı saptandı.

Bu gelişmeler üzerine, Van Valiliği, koronavirüs hastalarını gizleyen Mahalle Muhtarı Mikail Duman'ı görevden uzaklaştırdı.

Vali Bilmez, görevden uzaklaştırılan muhtar ve mahalledeki son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Bilmez, pozitif vakaların olduğu mahallenin karantinaya alındığını belirterek, Muhtarın duyarsız davranması üzerine pozitif vakalar artıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından o mahalle, özel çalışma alanı olarak belirlendi. Bütün sağlık ekiplerimiz o bölgede. Bugün mahallede bulunan 250 kişide numune alınacak. Mahalledeki pozitif vaka sayımız 22 oldu. Maalesef ilimizin vaka sayısını da arttıran mahallemiz orası oldu. Van'da 130 civarında koronavirüs vakası var. Şu ana kadar da 33 kişi taburcu oldu. Ama bu mahalle bizi baya sıkıntıya sokacak gibi gözüküyor. Muhtar görevden alındıktan sonra daha önce hiç bildirmediği insanların, köye gelenlerin listesini yapıp bize yeni getirdi diye konuştu.

VAN Vali Bilmez, koronavirüs hastalarını gizlediği için görevinden alınan muhtarla ilgili konuştu

Emin Bilmez, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 06:19 Kaynak: DHA

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