Van vali bilmez: van, son 26 yılın en büyük kar yağışı ile karşı karşıya - Son Dakika

Vali Bilmez: Van, son 26 yılın en büyük kar yağışı ile karşı karşıya

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kurulan kriz merkezinde, Van- Bahçesaray Karayolu'nda 41 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı çığ faciası, kentte devam eden olumsuz hava koşulları ve Çaldıran'da donarak öldükleri ihbarı alınan kaçak göçmenlerle ilgili açıklama yaptı. Vali Bilmez, bir itfaiye erinin kayıp olduğu bölgeye olumsuz hava koşulları nedeniyle ekiplerin ulaşamadığını söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, kar yağışı sonrası kurulan kriz merkezinde Van- Bahçesaray Karayolu'nda 4- 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ faciası, kentte devam eden olumsuz hava koşulları ve Çaldıran'da donarak öldükleri ihbarı alınan kaçak göçmenlerle ilgili açıklama yaptı. İkinci çığın düştüğü sırada 300 kişinin bölgede olduğunu anlatan Vali Bilmez, şunları söyledi:

"Asıl bize felaketi yaşatan ikinci çığ olayı oldu. 5 Şubat'ta saat 12.15 civarında bu olay meydana geldi. Olayın hemen ardından bölgeye intikal ettik. Muş, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Ankara AFAD ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı (JAK) timleri bölgeye gönderildi. Ama onların bölgeye gidişi bizim o günkü çalışmamızın sonlandırma dönemine yetişti. Bölgede bulunan ve çığdan etkilenmeyen 200 kişi, herkes seferber oldu o çığın altında kalanları kurtarmak için. O gün 68 kişi çığ altında sağ kurtarıldı. Ama maalesef çığın altında 36 kişi hayatını kaybetti. Orada bir itfaiye erinin hala çığın altında olduğunu değerlendiriyoruz. İşte bu çığın yaralarını sararken, taziye ve cenazelerimizle uğraşırken bölgemizde değişik çığlar tekrar meydana geldi. Özellikle Çatak yoluna 3 ayrı çığ düştü. Orayla 3 gün ulaşım sağlanamadı. Bereket, o yolun trafiğe kapalı olduğu dönemde çığların düşmüş olması, üçüncü bir facianın önüne geçilmiş oldu. Bölgemiz ciddi bir kar yağışı ile karşı karşıya ve bölgemizin büyük bir kısmında çığ riski teşkil ediyor. Onun için riskli bölgelerde mümkün mertebe ulaşımda uzak durmamız, jandarma, trafik ve karayolları ekiplerinin uyarılarına mutlaka dikkat etmemiz gerektiğini uyarısı yaptık. Sağ olsun vatandaşlarımızın büyük kısmı bu uyarılarımıza uydu. Ama zaman zaman uymayıp da bizi sıkıntıya sokan durumlar da oldu."

'SON 26 YILIN EN BÜYÜK KAR YAĞIŞI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Van'da dünden beri kar yağışının yoğun olduğunu belirten Vali Bilmez konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kar yağışı da yaşamı ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Onun için de kriz merkezi kurduk. Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Tuşba ve Edremit Belediyeleri, AFAD, Jandarma, Emniyet, Karayolları, Sağlık ve VEDAŞ temsilcilerinin bulunduğu 24 saat esasına göre valilikte kriz merkezi kuruldu. Hem kapanan yollar hem hastaların kurtarılması hem de ulaşımın risk teşkil eden yerlerin zamanında kapatılması konusunda kriz merkezi 24 saat esasına göre çalışmakta. 988 yerleşim yerinin ulaşımı sağlamakta Büyükşehir Belediyemiz uğraşmaktadır. Büyükşehir Belediyesi'nin yol ağı 6 bin 340 kilometre. Bu süre zarfında Büyükşehir Belediyesi 177 iş makinesi ve 630 personelle kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte. Bugün kar yağışı boyunca da bayan personel hariç, çalışanlarımız kaldırımları temizledi. Sadece Büyükşehir Belediyesi 8 bin 400 kamyon kar il dışına taşıdı. İpekyolu Belediyesi'ne de 7 bin kamyon kar taşıdı. Ama buna rağmen hala şehir merkezinde ulaşımı zorlaştıracak kadar kar tekrar birikti. Bu karla mücadele döneminde sadece Büyükşehir Belediyesi 634 bin litre yakıt harcandı. Belki de bir yıllık yakıt kadar, bu süre zarfında yakıt harcadık. Dün kriz merkezi kurulduktan sonra kentte kiralayabileceğimiz ne kadar araç varsa onları da kiraladık. Bu süre zarfında sadece Büyükşehir Belediyesi 2 bin ton tuz kullandı. Karayolları, 3 bin tonun üzerinde tuz kullandı. Hava soğukluğu belli bir derecenin üzerine çıkınca bazen tuz da etki yapmıyor. O zaman mecburen avega yoğunluklu bir tuz serpmeye çalışıyoruz. Son 26 yılın en büyük kar yağışı ile karşı karşıyayız. Bu süre zarfında zaman zaman Başkale- Güzeldere arası, zaman zaman Çatak- Van, Doğubeyazıt- Çaldıran karayollarını güvenlik nedeniyle trafiğe kapattık. Trafiğe kapatılan karayollarında mahsur kalan yolcuları, misafirhane ve yurtlarda misafir ettik. Burada AFAD ve Kızılay'ın da büyük destekleri oldu. Kumanyalar dağıtıldı. Sadece taziyelerde 15 bin taziye yemeği pişirildi ve gelen misafirlere ikram edildi. Sadece Büyükşehir Belediyesinin bu süre zarfında 9 milyonun üzerinde bir harcamamız oldu. Karayolları'da 150 iş makinesi ve 207 personelle, karayolu sorumluluk ağında olan bin 69 kilometrede, 24 saat esasına göre sürekli çalışma yürüttüler. 90 binin üzerinde bir akaryakıt tükettikleri söz konusu. Onların da harcamaları 8,5 milyonun üzerinde."

'VAN İLİMİZ, CİDDİ BİR GÖÇMEN GEÇİŞİYLE KARŞI KARŞIYA'

Çaldıran ilçesinde, sınırdan yasa dışı yollarla giriş yapan 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı ile ilgili konuşan Vali Bilmez, "Donarak öldüklerine dair bir ihbar bize geldi. Ama sonrasında bu olayın doğru olmadığına dair ihbarlar da geldi. Çaldıran'da bir bölgeyi tarif ediyorlar. Bu sene maalesef bütün olumsuz hava koşullarına rağmen bu kaçak göçmen olayları yaşanmakta. Bunların sebebi de diğer kaçakçılık faaliyetleri azalınca bölgede kaçakçılıkla uğraşan insanlar bu sefer insan kaçakçılığına ağırlık verdiler. Çünkü cezaları da hafifti. Ama son yapılan ceza kanunu değişikliği ile bunlar kategori suçlar ceza kapsamına alındı. Cezaların alt limiti artırıldı. Cezalarla ağırlaştırıldı, ama maalesef hala ciddi bir göçmen baskınıyla, saldırısıyla, geçişiyle muhatabız. Van Emniyeti'nde yakalanmış ve hala işlemi yapılmak üzere olan 300'e yakın göçmenimiz var. Geri gönderme merkezinde de 700 kaçak ve hastanelerde tedavi altında olan 19 göçmen var" diye konuştu.