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Van Vali Gül, vatandaşlarla bayramlaştı

1 saat önce

Vali Gül, vatandaşlarla bayramlaştıGAZİANTEP'te Ramazan Bayramı nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Gül, vatandaşlarla bayramlaştı
GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Gül, sürücüleri bayram trafiği nedeniyle uyararak dikkatli olmalarını istedi.
Ulu Cami'de kılınan öğle namazının ardından düzenlenen bayramlaşma törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Davut Gül, törene katılanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. Çocuklara oyuncak ve şeker ikram eden Gül, "Öncelikle bütün hemşerilerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Sabah namazında da tüm camilerimizde bayramlaşma oldu. Bu gün burada olan hemşerilerimizle, çocuklarla Ulu Cami'de bayramlaştık. Bayrama gerek emniyet gerekse de sağlık hizmetleri anlamında her şeyi hazırladık. Uzun yola giden, trafikte olan hemşerilerimizin trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Bir anlık dalgınlık, hem kendi ocaklarını hem başkalarının ocaklarını söndürüyor? diye konuştu.
Bayramlaşmanın ardından cami avlusunda pamuk şeker, meyan şerbeti ve elma şekeri dağıtıldı.
Van Vali Gül, vatandaşlarla bayramlaştı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:48 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Güncel
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