Son Dakika Haberleri: Van Vali Vekili Aslan'dan Pkk'ya Darbe Vuran Komando Taburuna Tebrik Ziyareti

Van Vali Vekili Aslan'dan Pkk'ya Darbe Vuran Komando Taburuna Tebrik Ziyareti

8 saat önce

VAN Vali Vekili Sinan Aslan, Başkale ilçesi Tuluklu ve Tahıl mahalleleri kırsalında düzenlenen operasyonlarda, PKK'ya büyük darbe vuran Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret edip, başarılarından dolayı askerleri tebrik etti.

Van Vali Vekili Aslan'dan Pkk'ya Darbe Vuran Komando Taburuna Tebrik Ziyareti, System.String[]
VAN Vali Vekili Sinan Aslan, Başkale ilçesi Tuluklu ve Tahıl mahalleleri kırsalında düzenlenen operasyonlarda, PKK'ya büyük darbe vuran  Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret edip, başarılarından dolayı askerleri tebrik etti.

Van Vali Vekili Sinan Aslan, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile birlikte, Başkale ilçesi  kırsalında başarılı operasyonlar düzenleyerek, PKK ağır darbe vuran Jandarma Komando Taburu'nu ziyaret etti. İlk olarak Başkale Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Vekili Aslan'ı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve kurum amirleri karşıladı. Kaymakam Solak'tan belediyenin ve kaymakamlığın yaptığı hizmetlerle ilgili bilgi alan Aslan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Grup Amirliği'ni ziyaret etti.

'PKK'YA AĞIR DARBE VURAN ASKERLERİ TEBRİK ETTİ'

Terörle mücadelede başarılı operasyonlar gerçekleştiren 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Vekili Aslan, Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda Komando askerler ile bir araya geldi. Aslan, son günlerde Başkale ilçesine bağlı Tuluklu ve Tahıl mahalleleri kırsalında, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda, tespit edilen 4 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirerek, PKK'ya ağır darbe vuran Komando askerlerini, başarılı operasyonlarından dolayı tebrik etti. Vali Vekili Aslan, devletin temsilcileri olarak her zaman güvenlik güçlerinin yanında olacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Son dönemde özellikle Başkaleye bağlı Tahıl ve Tuluklu bölgelerinde göstermiş olduğunuz üstün başarı ve gayretlerden dolayı her birinizi tebrik ediyorum. Bu başarılı operasyonlarla, ele geçirdiğiniz mühimmatın, olası saldırılarda kullanılmasının da önüne geçmiş oldunuz. Başarılarınızın önümüzdeki dönemde de artarak devamını diliyorum. Burada hem Başkale'nin, hem Van'ımızın emniyeti olarak bulunan sizlerle gurur duyduğumuzu ve her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun, hepinizi korusun."

Aslan, daha sonra Başkale ilkokulunu ziyaret ederek, burada eğitim gören küçük öğrencilere çeşitli oyuncaklar hediye etti.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:35 Kaynak: DHA

Van, Komando, PKK, Güncel
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