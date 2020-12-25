Van Vali yardımcısı fiyat artışına karşı denetime çıktı - Son Dakika

VAN Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte market, manav, şarküteri, kasap gibi birçok iş yerinde denetim yaptı. Vali Yardımcısı Yılmaz, "Vatandaşlarımızın ürünleri güvenli ve olması gereken fiyattan alması için denetim yapıyoruz. Fahiş fiyat artışlarına fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Van'da koronavirüs salgınından dolayı yaşanabilecek fiyat artışlarına karşı denetim yapıldı. Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz ve beraberindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç ile birlikte market, manav, şarküteri, kasap gibi birçok iş yerini denetledi. Vali Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler, ürünlerin üzerindeki fiyatları tek tek incelerken, esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda da uyardı.Fiyat artışlarına karşı denetim yaptıklarını söyleyen Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, "Vatandaşlarımızın ürünleri güvenli ve olması gereken fiyattan alması için denetim yapıyoruz. Fahiş fiyat artışlarına fırsat vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi.