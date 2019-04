Van Valiliği: 4 Nisan'da Tüm Eylem ve Etkinlikler Yasak

VAN Valiliği, terörist başı Abdullah Öcalan 'ın doğum günü kabul edildiği 4 Nisan 'da ilin mülki sınırları içerisindeki açık alanlarda düzenlenecek her türlü eylem, yürüyüş ve etkinlerin yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü ve örgüte müzahir çevrelerce 4 Nisan 1948 tarihinin terörist başı Abdullah Öcalan'ın doğum günü kabul edildiği belirtilerek, "Her yıl doğum yeri olan Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi Ömerli köyünde müzahir şahıslarca çeşitli kutlama etkinliklerinin yapıldığı, etkinlik sırası ve sonrasında güvenlik güçlerine yönelik taşlı ve sopalı saldırılar düzenlendiği, sözde doğum günü bahanesi ile terör örgütü propagandasına dönüştürülerek kitlesel eylemler yapıldığı bilinmektedir. Ayrıca 4 Nisan 2002 tarihinde PKK terör örgütü 5. kongresinde alınan kararla ismini KADEK olarak değiştirmiştir. PKK/KCK terör örgütü ve müzahir çevrelerce yukarıda izah edilen ve önemli gün olarak atfedilen tarih ve devamında örgüte müzahir çevreleri toplumsal olaylara kanalize etmeye çalışarak toplumsal barışı etkilemeye çalışacağı ve şiddet hareketlerini yaygınlaştırmaya çalışacağı yönünde bilgiler edinilmektedir" denildi.Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:"Yapılması söz konusu etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği, halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerin hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirebileceği, gruplar tarafından düzenlenen basın açıklaması ve benzeri etkinliklere terör örgütlerine mensup şahıslarca sızılarak bombalı eylem gerçekleştirilebileceği, düzenlenecek bu etkinliklerin terör örgütüne müzahir şahıslarca provoke edilerek terör örgütünün propagandasına dönüştürülebileceği, ayrıca güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler yapılmak istenildiği, bu eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı gibi eylemlerin yapılabileceği göz önünde bulunduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir. Bu itibarla; bu ve benzeri nitelikteki saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 4 Nisan 2019 tarihlerinde ilimiz mülki sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek miting, yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinler yasaklanmıştır." - Van