Son Dakika Haberleri: Van Valiliği: "Aynı Oyunu Oynayan 7 Çocuk Tespit Edildi"

Van Valiliği: "Aynı Oyunu Oynayan 7 Çocuk Tespit Edildi"

1 saat önce

Van Valiliği, yapılan araştırmalar sonucunda çocuğu intihara motive eden faktörün "mavi balina" isimli sanal oyun olduğunu ve aynı oyunu oynayan 7 çocuğun tespit edildiğini açıkladı.

Van Valiliği:
Van Valiliği, yapılan araştırmalar sonucunda çocuğu intihara motive eden faktörün "mavi balina" isimli sanal oyun olduğunu ve aynı oyunu oynayan 7 çocuğun tespit edildiğini açıkladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Mart 2019 günü Akköprü Mahallesi'nde bulunan yüksek kayalıklardan 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi bir çocuğun atlayarak intihar eylemini gerçekleştirdiği ve olay yerinde hayatını kaybettiğini hatırlattı. Açıklamada, "Yakınlarında aynı eylemi gerçekleştirme ihtimali bulunan çocukların olup olmadığının tespiti amacıyla zaman geçirmeksizin derhal polis helikopteri ile tespit çalışmaları başlatılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalar sonucunda; çocuğu intihara motive eden faktörün 'mavi balina' isimli sanal oyun olduğu anlaşılmıştır. Tahkikatı derinleştiren Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, aynı oyunu oynayan 7 çocuğu tespit ederek, istenmeyen olası vakaların oluşumunu engellemişlerdir. Konu hakkında uzman görevlilerden de faydalanarak çocukların korunma altına alınması için gerekli tüm kurumlar harekete geçirilmiştir. Benzeri üzücü hadiselerin yaşanmaması için ailelerin üzerine önemli görevler düşmektedir. Çocukların davranışlarında farklılıklar, anormal davranışlar, yalnız kalma isteklerini gören ailelerin zaman geçirmeden Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi görevlileri ile iletişime geçmeleri önemli rol oynamaktadır" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:50 Kaynak: İHA

Van Valiliği, Van, Güncel
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