Van Valiliği: "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valiliği: 'Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler... - Son Dakika

Van Valiliği: "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler...

7 saat önce

Van Valiliği: "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir.

Van Valiliği:

Van Valiliği: "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir."

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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