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Van Valiliği: "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler...
7 saat önce
Van Valiliği: "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:54 Kaynak: AA
Van Valiliği: "Deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir."
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