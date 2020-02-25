Van Valiliği: Depremzedelere yardım, kriz merkezi koordinasyonunda yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valiliği: Depremzedelere yardım, kriz merkezi koordinasyonunda yapılıyor - Son Dakika

Van Valiliği: Depremzedelere yardım, kriz merkezi koordinasyonunda yapılıyor

16 dakika önce

VAN Valiliği'nce İran'daki deprem sonrası Başkale ilçesinde kriz merkezi oluşturulduğu, ihtiyaç sahiplerine bu merkez koordinasyonunda yardımların teslim edildiği açıklandı.

Van Valiliği: Depremzedelere yardım, kriz merkezi koordinasyonunda yapılıyor, System.String[]

VAN Valiliği'nce İran'daki deprem sonrası Başkale ilçesinde kriz merkezi oluşturulduğu, ihtiyaç sahiplerine bu merkez koordinasyonunda yardımların teslim edildiği açıklandı.

Van Valiliği tarafından bölgede depremzedeler için yapılan yardımlarla ilgili yazılı açıklama yayımlandı. Yardımların, kriz merkezi koordinasyonunda yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:  "Başkale'de meydana gelen depremlerden dolayı, Başkale Kaymakamlığı bünyesinde kriz merkezi oluşturulmuştur. Tüm arama, kurtarma ve yardım faaliyetleri bu kriz merkezinin koordinesinde yapılmaktadır. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve hayırsever vatandaşlarımızın depremzedelere yapacakları her türlü ayni yardımlarını Van AFAD Müdürlüğü veya Başkale Kriz Merkezi Yardım Deposuna teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edilen tüm yardımlar tasnif edilerek ihtiyaç sahiplerine kriz merkezinin koordinasyonunda teslim edilmektedir. Kurum ve kişilerin sahada doğrudan ayni yardım dağıtmalarına müsaade edilmemektedir. Başkale'ye gelen bazı siyasi parti yetkilileri beraberlerine getirdikleri bir kısım ayni yardımları, kriz merkezine teslim etmeden geri götürmüşlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
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