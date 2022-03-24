VAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Van F Tipi Cezaevi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Can Güder'in ölümü ve cenazenin nakli ile bazı haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'muzda 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğü bozmaya teşebbüs' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçlarından toplam 22 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasını infaz etmekte olan Can Güder'in 22 Mart saat 09.48'de rahatsızlandığının bildirilmesi üzerine görevli personel ve sağlık görevlilerimiz ile adı geçen hükümlüye müdahalede bulunmuşlar ve derhal ambulans çağrılmıştır. Ambulansın kuruma ulaşmasından sonra adı geçen hükümlünün semt polikliniğine derhal sevk edildiği, semt polikliniğinde yaklaşık 50 dakika süren tıbbi müdahaleye rağmen hükümlü Can Güder'in saat 10.53'te vefat ettiği tespit edilmiştir. Vefat eden hükümlünün detaylı klasik otopsi işleminin yapıldığı, detaylı klasik otopsi işlemine göre kalp damarında tıkanıklığın tespit edildiği ve otopsi bulgularına göre ölümün kalp krizinden kaynaklandığı değerlendirilmekte olup, detaylı soruşturma yürütülmektedir. Vefat eden hükümlünün ailesinin talebi olmadığı halde, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından cenazenin Hakkari ili, Yüksekova ilçesine gönderilmesi için cenaze nakil aracı tahsis edilmiş ve cenaze bu şekilde nakledilmiştir."