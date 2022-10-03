Van'da "Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi"nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Van'da "Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi"nin tanıtımı yapıldı

03.10.2022 17:34
Van'da "Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi"nin tanıtımı yapıldı

Van Valiliği himayesinde, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının finansal desteği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan "Van MAT-BİL: Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Van Valiliği himayesinde, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının finansal desteği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan "Van MAT-BİL: Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, matematik alanında çok önemli bir projenin hayata geçeceğini söyledi.

Matematiğin her şeyin temeli, evrenin dili olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Matematiği bilmeden hiçbir şey yapamazsınız. Matematik bu yüzden çok önemlidir. İnsanları birbirinden farklı kılan onların emekleridir, çalışmalarıdır. Proje kapsamında sınava girdiniz. Başarı sağladınız. Çok çalışacaksınız, dirençli olacaksınız. İddialarınız, hedefleriniz, hayalleriniz olacak. Başarılı insanların özelliği zeki olmaktan öte, çalışkan olmaktan geçiyor. Hayatınızı kendiniz inşa edeceksiniz. Türkiye'ye ve tüm insanlığa faydalı işler üreteceksiniz. Bilim insanı olacaksınız. Projenin fikir sahibi Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim."

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise projenin ön çalışmaları kapsamında öğrencileri, okulları ve velileri bilgilendirme amaçlı çeşitli ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Teknoloji ve bilimin çok hızlı ilerlediğini, bu hızı yakalayabilmek için çocukların ve gençlerin daha nitelikli yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Şevli, şöyle konuştu:

"Öğrencilere matematik ve bilgisayar alanlarında eğitimler verilecek. Uluslararası olimpiyat ve proje yarışmalarına hazırlanma imkanı bulan öğrencilerin nitelikli insanlar olmaları sağlanacak.Proje dört aşama ve formasyon eğitimi bölümünden oluşmaktadır. 144 öğrenci, 4 gruba bölünerek 10 hafta süresince mentörlük, danışmanlık ve olimpiyat-proje eğitimleri alacaklar. Danışman öğretmenler, öğretim metodunu gözlemlemek ve öğrencilere rehberlik etmek amacıyla eğitimleri takip edecekler. Bu eğitimler ayrıca TÜBİTAK'ın Lise Birinci Aşama Olimpiyat sınavı için belirlemiş olduğu konuları kapsayan bir eğitim olacaktır. Aynı zamanda TÜBİTAK Bilgisayar Olimpiyat konularının başlangıç aşamasını oluşturan matematik konularıdır. Birinci aşamadaki eğitim programları, analiz-cebir, sayılar teorisi, sonlu matematik ve geometridir."

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Kaynak: AA

Van Valiliği, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 'Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi'nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da "Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi"nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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