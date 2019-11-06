Van Valiliği ile İran arasında nano teknoloji için iş birliği protokolü imzalandı

Van Valiliği ile İran Nano Teknoloji Yenilik Konseyi (INIC) Bilim ve Teknoloji Genel Sekreterliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, INIC Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Dr. Saeed Sarkar ile bir araya geldi.

Sarkar, Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, nano teknoloji alanındaki çalışmaları, ürünleri ve bunların dünya pazarındaki yerine ilişkin sunum yaptı.

Türkiye ile iş birliği yaparak daha geniş pazarlara ulaşmayı amaçladıklarını belirten Sarkar, Van'daki iş insanlarıyla bağlantı kuracaklarını ifade etti.

Vali Bilmez de İran'dan Van'a ve Türkiye'ye yatırım yapacak şirketlere her zaman destek vereceklerini bildirdi.

INIC'in İstanbul'daki irtibat ofisinin aynısının Van'da kurulmasının ve aktif olarak çalışmasının önemli olduğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Burada yatırım yapacak ve ortaklık kuracak İranlı yatırımcılara bütün birimlerimizle destek olacağız. Umarım bu çalışmamızın ve buluşmamızın meyvelerini en kısa sürede alacağız. Şirketlerin burada üretimlerini göreceğiz. İranlı şirketlere gerek Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) gerekse teknokentimiz pozitif ayrımcılık yapıyor. Artık dünyada sınırlar kalktı. Kim en iyi ürünü piyasaya sürüyorsa o tutuluyor."

Konuşmaların ardından, heyetler karşılıklı görüş alışverişinde bulundu, daha sonra iş birliği protokolü imzalandı.

Toplantıya, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memmet Aslan, TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler ve İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ile İranlı yetkililer katıldı.