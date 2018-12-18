Van Valiliği Kış Tedbirleriyle İlgili Çalışmalarını Sürdürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kış tedbirleri konulu genelge doğrultusunda eski Van Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında kasım ayında yapılan toplantının ardından kış tedbirleri konusunda çalışmalarını sürdüren Van Valiliği;

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kış tedbirleri konulu genelge doğrultusunda eski Van Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında kasım ayında yapılan toplantının ardından kış tedbirleri konusunda çalışmalarını sürdüren Van Valiliği; ilçe kaymakamlıkları ve belediye başkanlıklarına, Van Büyükşehir Belediyesine ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bir talimat yazısı gönderdi.



Van Vali Vekili Sinan Aslan imzasıyla dağıtımı yapılan yazıda, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin olağanüstü meteorolojik tahminlerde 24 saat esasına göre çalışacağı, kış tedbirlerinde görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşların sürekli ve sağlıklı şekilde iletişim halinde bulunmaları, yol açma ve trafik tedbirlerinde duyarlı olunması ve olası mahsur kalma durumlarında vatandaşlara kumanya temin edilmesi gibi konular ön plana çıktı. Talimatta şu ifadelere yer verildi:



"Evsiz ve kimsesiz kişilerin kış aylarında olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için uygun ortamlarda konaklamaları ilgili kurumlarımızca sağlanacaktır. Karla mücadele kapsamında kurumlarımıza asılsız ihbarda bulunan ve mağduriyete neden olan vatandaşlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Öte yandan trafikte olası kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için kar lastiği olmayan, zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız araçların trafiğe çıkmaması gerekmektedir. Kış tedbirleriyle alakalı tüm açıklama, duyuru ve uyarılar, yalnızca Valiliğimiz İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yazılı ve görsel medya kuruluşlarıyla paylaşılacaktır."



Yazının dağıtıldığı kurumlardan; ilgili genelgedeki konuları hassasiyetle yerine getirmeleri, mevcut tedbirlerin gözden geçirilmesi, gerekiyorsa ilave tedbirlerin alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi özellikle istendi.



İçişleri Bakanlığı, söz konusu genelge ile kış mevsiminde oluşan ve hayatı olumsuz etkileyen meteorolojik olaylar sebebiyle vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarının önlenmesini ya da en aza indirilebilmesini, müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesini ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasını hedefliyor. - VAN

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