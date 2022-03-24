Van Valiliği'nden Gergerlioğlu'na yalanlama - Son Dakika
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Van Valiliği'nden Gergerlioğlu'na yalanlama

24.03.2022 09:27

Van Valiliği'nden Gergerlioğlu'na yalanlamaVAN Van Valiliği, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı Van F Tipi Cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Van Valiliği'nden Gergerlioğlu'na yalanlama

VAN Van Valiliği, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı Van F Tipi Cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in nakli için cenaze aracı verilmediği yönündeki paylaşımının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Güder'in hayatını kaybetmesinin ardından, Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracı F Tipi Cezaevi morgundan Güder'in cenazesini alarak otopsisi için Adli Tıp Kurumuna sevkini gerçekleştirmiştir. Güder'e otopsisi yapılması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderilmesi için aile talep etmemesine rağmen Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze nakil aracı tahsis edilmiştir. Şervan Can Güder'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumundan Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi morguna teslim edilmiş, bu nakil sırasında da video kaydı alınmıştır. Yapılan bu asılsız paylaşımın tamamen olumsuz algı oluşturmak amaçlı olduğu hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van Valiliği, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Valiliği'nden Gergerlioğlu'na yalanlama - Son Dakika


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