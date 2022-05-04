Van Valiliği, sosyal medyadaki düzensiz göçmenlere ait görüntülerle ilgili açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Van Valiliği, sosyal medyada yer alan İran sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan bir grup düzensiz göçmenle ilgili görüntülerin geçen yıl Twitter'da paylaşıldığını ve İran topraklarında çekilmiş olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapanlara ait olduğu iddia edilen görüntülerin geçen yıl 4 Mayıs'ta @rusentakva isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldığını ve bunların İran İslam Cumhuriyeti topraklarında çekildiğinin belirlendiği kaydedildi.

"Farklı tarih, lokasyon ve kişilere ait görüntülerin sınır hattında alınan tedbirlere bağlı olarak ülkeye giriş teşebbüslerinin engellenmesi sonucunda, göçmen kaçakçıları tarafından reklam amaçlı paylaşıldığı, anlaşılmaktadır" ifadesinin yer aldığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bahse konu görüntüler üzerinden idareyi yıpratmak adına yapılan bir kısım kasıtlı paylaşımlar, düzensiz göçle mücadeleye zarar verdiği gibi göçmen kaçakçılarının bu yöndeki faaliyetlerine katkı sunmaktadır."

5 ayda 37 bin düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi

Açıklamada düzensiz göç hareketlerinin engellenmesi, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların askeri hudut birlikleri, emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatları ve güvenlik korucularıyla İHA/ SİHA'lar dahil olmak üzere teknolojinin sağladığı tüm imkanlar kullanılarak yürütüldüğü vurgulandı.

Güvenlik birimlerince bu yıl illegal yollarla ülkeye girmeye çalışan 37 bin 66 düzensiz göçmenin engellendiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 294 araca el konulmuş ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 708 organizatör yakalanmıştır. Yakalanan organizatörler hakkında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Valilik açıklamasında, illegal yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine ya da üçüncü ülkelere sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.