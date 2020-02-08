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Van Valiliği: "Van Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü.
6 saat önce
Van Valiliği: "Van Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:58 Kaynak: AA
Van Valiliği: "Van Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü. Yol geceden beri trafiğe kapalı olduğu için can ve mal kaybı bulunmuyor."
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