Van Valiliği "Van Gölü'nün kirletildiği" iddialarını yalanladı Açıklaması - Son Dakika
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Van Valiliği "Van Gölü'nün kirletildiği" iddialarını yalanladı Açıklaması

04.04.2022 23:43
Van Valiliği "Van Gölü'nün kirletildiği" iddialarını yalanladı Açıklaması

Van Valiliğinden, "Van Gölü'ne kirli suların akıtıldığı" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Van Valiliğinden, " Van Gölü'ne kirli suların akıtıldığı" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, araştırılmadan kirli suların Van Gölü'ne akıtıldığı yönünde paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Yapılan paylaşımlar üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince bölgede inceleme yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Engil Çayı'nın Van Gölü'ne döküldüğü alanda gözlemlenen çamurlu su girişinin nereden kaynaklandığı ile ilgili İl Müdürlüğümüz personelince 4 Nisan'da 08.30-12.00 saatleri arasında denetim yapılmıştır. Yapılan denetim neticesinde, Engil Çayı, Köprüler mevki ve Zernek Barajı'na kadar takip edilmiş olup, herhangi bir evsel veya endüstriyel atık su girişi olmadığı belirlenmiştir."

Çamurlu suyun, Hamurkesen Mahallesi civarında dağlık alandan mevsimsel şartlar sonucu karların erimesi ile dere yatağında bulunan çamurların sürüklenmesi sonucu oluştuğunun tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Çevre konusundaki hassasiyetimiz ve özellikle önemli bir miras olan Van Gölü'nü kirlilikten korumaya yönelik Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı kapsamında yaptığımız çalışmalarımız göz önündedir." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Valiliği 'Van Gölü'nün kirletildiği' iddialarını yalanladı Açıklaması - Son Dakika


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