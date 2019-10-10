Son Dakika Haberleri: Van Valiliğinden '15 günlük' yasaklama
Son Dakika Güncel Van Valiliğinden '15 günlük' yasaklama

Van Valiliğinden '15 günlük' yasaklama

53 dakika önce

Van Valiliği, kent genelindeki açık alanlarda düzenlenecek eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van Valiliğinden '15 günlük' yasaklama, System.String[]

Van Valiliği, kent genelindeki açık alanlarda düzenlenecek eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerle başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinden geçerli 25 Ekim 2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır" denildi. - VAN

Van Valiliği, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
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