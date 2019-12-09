Son Dakika Haberleri: Van Valiliğinden '15 günlük' yasaklama
Son Dakika 3. Sayfa Van Valiliğinden '15 günlük' yasaklama - Son Dakika

Van Valiliğinden '15 günlük' yasaklama

6 saat önce

Van Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı.

Van Valiliğinden '15 günlük' yasaklama, System.String[]

Van Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 10 Aralık 2019 tarihinden geçerli 24 Aralık 2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır" denildi. - VAN

Van Valiliği, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:31 Kaynak: İHA
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