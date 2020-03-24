Van Valiliğinden '15 günlük' yasaklama - Son Dakika

Van genelinde bazı eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van ili coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda, 24 Mart 2020 tarihinden geçerli 7 Nisan 2020 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması yasaklanmıştır" denildi. - VAN