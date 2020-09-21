Van Valiliği'den 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu ile ilgili açıklama - Son Dakika

Van Valiliği'den 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu ile ilgili açıklama

VAN Valiliği, 11 Eylül'de Çatak İlçesi Andiçen Mahallesi Sürik Mezrası kırsalına düzenlenen operasyonlar sırasında yakalanan 2 kişi ile ilgili açıklama yaptı.

Van Valiliği'den 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu ile ilgili açıklama, System.String[]

VAN Valiliği, 11 Eylül'de Çatak İlçesi Andiçen Mahallesi Sürik Mezrası kırsalına düzenlenen operasyonlar sırasında yakalanan 2 kişi ile ilgili açıklama yaptı.

'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonlar sırasında 2 kişi de yakalandı.

Van Valiliği, Çatak ilçesinde 11 Eylül'deki terör operasyonunda, dere yatağına gizlenen ve güvenlik güçleriyle çatışmaya giren PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği yerde gözetleme yaptığı belirlenen şüpheli S.T.'nin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğü ve yaralandığını, mukavemet göstermesine rağmen yakalanıp, gözaltına altına alındığını duyurdu.Valilikten, Çatak ilçesi kırsalındaki operasyon ve çatışma ile ilgili yapılan detaylı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Van ili Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi Sürik Mezrası kırsalında bulunan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla 11 Eylül 2020 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde; (2) BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş (1) personel yaralanmış (3) personel şehit olmuştur. Teması müteakip bölgede yapılan takip ve tarassut esnasında çatışma alanından kaçan (1) terörist daha, dere içinde tespit edilerek çıkan çatışma neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu teröristin etkisiz hale getirildiği yerde gözetleme yapan ve şüpheli hareketler sergileyen (1) şahsın S.T. bulunduğu tespit edilmiş, şahsın dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğü ve yaralandığı gözlemlenmiş, mukavemet göstermesine rağmen yakalanıp usulüne uygun olarak muhafaza altına alınmıştır."

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, bölgede terör örgütü mensuplarına yardım/yataklık ettiği değerlendirilen O.Ş. isimli şahsın da aynı bölgede mukavemet göstermesine rağmen usulüne uygun olarak gözaltına alındığı belirterek, "Gözaltı işlemlerinin yapılması maksadıyla (2) şüpheli şahıs ve etkisiz hale getirilen (1) BTÖ mensubu operasyon bölgesinden helikopterle alınarak, 11 Eylül 2020 günü saat 19.00 sularında Van İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmiştir. Şüpheli şahıslar hazırda bekleyen ambulanslar ile öncelikle en yakın özel hastaneye, müteakiben Van Bölge Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. O.Ş. isimli şahıs tedavi işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 20 Eylül 2020 günü taburcu edilmiştir. S.T. isimli şahsın tedavisine devam edilmektedir. İzahı yapılan iddialarla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 11 Eylül 2020 tarihi itibariyle adli süreç ve eş zamanlı olarak idarece idari soruşturma başlatılmış olup, olay bütün boyutlarıyla titizlikle değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.


Çatışma, Çatak, Şehit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 20:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Valiliği'den 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu ile ilgili açıklama - Son Dakika

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