Van Valiliğinden av sezonu açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valiliğinden av sezonu açıklaması - Son Dakika

Van Valiliğinden av sezonu açıklaması

6 saat önce

Van Valiliği, av sezonunun Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle ülke genelinde kapandığını bildirdi.

Van Valiliğinden av sezonu açıklaması, System.String[]

Van Valiliği, av sezonunun Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle ülke genelinde kapandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sezonun kapanış tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başladığından, ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması gerekmektedir. Bu hususlara uymayanlar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Şube Müdürlüğünce gerekli yasal işlemeler uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:32 Kaynak: AA
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