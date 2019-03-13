Van Valiliğinden 'Av Yasağı' Duyurusu

2018-2019 av dönemi, Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca 3 Mart 2019 tarihi itibariyle ülke genelinde kapandığı belirtildi.

2018-2019 av dönemi, Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca 3 Mart 2019 tarihi itibariyle ülke genelinde kapandığı belirtildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemini başladığı, avın açılacağı ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu, özellikle av ve yaban hayvanlarını eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekmektedir. Bu hususlara uymayanlar hakkında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Şube Müdürlüğümüzce gerekli yasal işlemler uygulanacaktır" denildi. - VAN

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