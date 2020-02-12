Van Valiliğinden "çığ" ve "düzensiz göçmen" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valiliğinden 'çığ' ve 'düzensiz göçmen' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Van Valiliğinden "çığ" ve "düzensiz göçmen" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Van Valiliğince, Çaldıran ilçesinde "Düzensiz göçmenlerin donarak yaşamını yitirdiği" ihbarı ile Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde çığ düşen bölgelerdeki çalışmalarla ilgili açıklama yapıldı.

Van Valiliğinden

Van Valiliğince, Çaldıran ilçesinde "Düzensiz göçmenlerin donarak yaşamını yitirdiği" ihbarı ile Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde çığ düşen bölgelerdeki çalışmalarla ilgili açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Çatak-Bahçesaray kara yolunun Yapılı mezrası çıkışında geçen hafta düşen çığın temizlenerek Yukarı Narlıca Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı belirtildi.

Dondurucu soğuklar ve zor şartlara rağmen yol açma çalışmalarını sürdüren ekiplerin 4-5 Şubat'ta Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ bölgesine ulaşmaya çalıştığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Jandarma, Van, Muş, Erzurum AFAD ekipleri, UMKE, meteoroloji ve karayollarından teknik keşif ve kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti. Çığ bölgesine ulaşılması halinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonrası çığ altında kalan itfaiye erini arama çalışmasına başlanacak."

13 düzensiz göçmenin donarak öldüğü ihbarı

Çaldıran ilçesinde 9 Şubat'ta 13 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönünde ihbarın yapıldığı bildirilen açıklamada, jandarma ekiplerinin hava şartlarının uygun olması halinde bölgede arama yapacağı, ihtiyaç halinde Van'dan bölgeye takviye kurtarma ekiplerinin sevk edileceği aktarıldı.

Bahçesaray, Çaldıran, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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