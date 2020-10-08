Van Valiliğinden, çıkan asılsız haberlere yalanlama - Son Dakika

Van Valiliğinden, çıkan asılsız haberlere yalanlama

08.10.2020 10:07
Van Valiliğinden, çıkan asılsız haberlere yalanlama, System.String[]

Van Valiliği, bir haber sitesinde yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırılan Afgan Uyruklu Yakup Berde'nin tedavi edilmediği yönündeki haber asılsız ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Van Valiliği, bir haber sitesinde yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırılan Afgan Uyruklu Yakup Berde'nin tedavi edilmediği yönündeki haber asılsız ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bir haber sitesinde yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırılan Afgan Uyruklu Yakup Berde'nin tedavi edilmediği yönündeki haber asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır Söz konusu Afgan uyruklu Yakup Berde'nin 5 gündür Van'da olduğu ve Afgan uyruklu göçmen kaçakçılarıyla irtibata geçerek Van Merkez İpekyolu ilçesinde 05.10.2020 tarihinde bir binada 16 düzensiz göçmen ile buluştuğu ve İstanbul'a götürme konusunda anlaşma sağlandığı belirlenmiştir. Ancak daha sonra para konusunda çıkan tartışmada, Yakup Berde'nin, binanın 3. katından bir alt kata atıldığı bilgisi edinilmiştir. Çevredeki vatandaşların görüp haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Berde'nin hemen tedavisine başlanmış, hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayaklarında ve topuklarında kırıklar tespit edildiği, enfeksiyon ve ödemlerin giderilmesinin ardından ameliyat edileceği bildirilmiştir. Haberde Afgan uyruklu Yakup Berde'nin tedavisinin yapılmayıp ameliyat edilmeyeceği ifadeleri tamamen olumsuz algı yaratma ve asılsızdır. Güvenlik güçleri tarafından olayın yaşandığı evde 16 düzensiz göçmen yakalanmış ve haklarında gerekli işlem başlatılmıştır. Ayrıca evi düzensiz göçmenlere kullandıran 1 şahsın kimliği tespit edilmiş yakalama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi. - VAN

Van Valiliği, Afgan, söz, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Valiliğinden, çıkan asılsız haberlere yalanlama - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak toplantıda tartıştı: Beni zor durumda bırakıyorsun Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı Herkes beklenen dolu için hazırlık yaparken onun rahatlığı dikkat çekti: Bu havada dolu molu yağmaz Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı harika golle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 700 milyon liralık kredi kullanım yetkisi verildi
Recep Akdağ 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Recep Akdağ 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor         
10:33
5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu         
10:23
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti         
08:16
Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu         
07:55
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 11:21:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Valiliğinden, çıkan asılsız haberlere yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei