Son Dakika Haberleri: Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Son Dakika Güncel Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

6 saat önce

Van Valiliği, son günlerde iş adamları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarını Valilik adına arayıp yardım talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Van Valiliği, son günlerde iş adamları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarını Valilik adına arayıp yardım talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mehmet Emin Bilmez ve özel kalem müdürünün adını kullanarak iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar gibi kuruluşları arayarak engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alımı için yardım talebinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Valiliğin bu tür taleplerde bulunmadığı aktarılan açıklamada, yardım talep edenlere itibar edilmeyerek kolluk kuvvetlerine bildirilmesi istendi.

Van Valiliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:08 Kaynak: AA
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