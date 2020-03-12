Van Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı - Son Dakika

Van Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı

6 saat önce

Van Valiliği, dolandırıcılık konusunda vatandaşı uyardı.

Van Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı, System.String[]

Van Valiliği, dolandırıcılık konusunda vatandaşı uyardı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valimiz Mehmet Emin Bilmez ve özel kalem müdürünün adını kullanarak iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar gibi kuruluşlar aranmak suretiyle çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve depremzedeler için yardım talebinde bulunulduğu yönünde valiliğimize bilgiler intikal etmektedir. Valiliğimizin bu tür taleplerde bulunması kesinlikle söz konusu değildir. Bu nedenle bu tür yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve haklarında kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - VAN

Van Valiliği, Emin Bilmez, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:54 Kaynak: İHA
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