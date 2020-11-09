Van Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı - Son Dakika

Van Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı
09.11.2020 15:18
Van Valiliği, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.
Van Valiliği, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizden izin aldıklarını belirterek iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar gibi kuruluşlardan kanser tedavisi gören çocuklar için yardım talebinde bulunulduğu yönünde valiliğimize bilgiler intikal etmektedir. Valiliğimizin söz konusu yardım talebiyle ilgili herhangi bir izni söz konusu değildir. Bu nedenle bu tür yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve haklarında kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - VAN
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