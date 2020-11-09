Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Van Valiliği, son günlerde valilikten izin aldıklarını belirterek iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflardan kanser tedavisi gören çocuklar için para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, valilikten izin aldıklarını belirterek iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflardan kanser tedavisi gören çocuklar için yardım talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Söz konusu yardım talebiyle ilgili valiliğin izninin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, bu tür talepte bulunanların kolluk kuvvetlerine bildirilmesi istendi.