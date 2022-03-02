Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

02.03.2022 16:49
Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Valilik, son günlerde iş adamları, sivil toplum kuruluşlar, dernek ve vakıfları valilik adına arayıp yardım talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilik, son günlerde iş adamları, sivil toplum kuruluşlar, dernek ve vakıfları valilik adına arayıp yardım talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mehmet Emin Bilmez ile Özel Kalem Müdürünün ismi kullanılarak iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar aranarak farklı yardım talebinde bulunulduğu yönünde bilgiler alındığı belirtildi.

Valiliğin bu tür taleplerde bulunmasının söz konusu olmadığı aktarılan açıklama, yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilmesi istendi.

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Emin Bilmez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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