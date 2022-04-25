Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Van Valiliği, yetkililerin ismini kullanarak yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mehmet Emin Bilmez ve özel kalem müdürünün isminin kullanılarak iş insanları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıf gibi kuruluşların aranarak yardım talebinde bulunulduğu yönünde bilgilerin alındığı kaydedildi.

Valiliğin bu tür taleplerde bulunmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilmesi istendi.