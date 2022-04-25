Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

25.04.2022 23:52
Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Van Valiliği, yetkililerin ismini kullanarak yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Van Valiliği, yetkililerin ismini kullanarak yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mehmet Emin Bilmez ve özel kalem müdürünün isminin kullanılarak iş insanları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıf gibi kuruluşların aranarak yardım talebinde bulunulduğu yönünde bilgilerin alındığı kaydedildi.

Valiliğin bu tür taleplerde bulunmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilmesi istendi.

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Van Valiliği, Emin Bilmez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika


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