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Van Valiliğinden düzensiz göçmen açıklaması - Son Dakika

Van Valiliğinden düzensiz göçmen açıklaması

02.02.2022 09:00
Van Valiliğinden düzensiz göçmen açıklaması

Van Valiliği, ocak ayı içerisinde illegal yollarla ülkeye girmeye çalışan toplam 2 bin 398 düzensiz göçmenin engellendiğini, 3 bin 288 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 171 organizatörün ise yakalandığını duyurdu.

Van Valiliği, ocak ayı içerisinde illegal yollarla ülkeye girmeye çalışan toplam 2 bin 398 düzensiz göçmenin engellendiğini, 3 bin 288 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 171 organizatörün ise yakalandığını duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Şubat 2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Van üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşımlar olduğunu belirtilerek, "Yapılan araştırmada paylaşıma konu olan görüntülerin ilimiz sınırları içerisinde çekilmediği tespit edilmiş olup, görüntülerin İran topraklarında çekildiği değerlendirilmektedir. Güvenlik birimlerimizce ocak ayı içerisinde illegal yollarla ülkemize girmeye çalışan toplam 2 bin 398 düzensiz göçmen engellenmiştir. Ayrıca ocak ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 3 bin 288 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 171 organizatör yakalanmış, haklarında yasal işlem yapılan organizatörlerden 80'i tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Buna ilave olarak ocak ayı içerisinde göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 68 araca da el konulmuştur. Yakalanan düzensiz göçmenlerden işlemleri tamamlananların temsilciliklerinden seyahat belgesi temin edilerek ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam etmektedir. Olumsuz hava şartlarına rağmen, sınırlarımıza yönelik düzensiz göç hareketlerinin engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - VAN

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Van Valiliği, Medya, Ocak, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Valiliğinden düzensiz göçmen açıklaması - Son Dakika


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