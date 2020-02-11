Van Valiliğinden "düzensiz göçmen" ve "çığ" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valiliğinden 'düzensiz göçmen' ve 'çığ' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Van Valiliğinden "düzensiz göçmen" ve "çığ" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Van Valiliğince, Çaldıran ilçesinde "Düzensiz göçmenlerin donarak yaşamını yitirdiği" ihbarı ile Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde çığ düşen bölgelerdeki çalışmalarla ilgili açıklama yapıldı.

Van Valiliğinden

Van Valiliğince, Çaldıran ilçesinde "Düzensiz göçmenlerin donarak yaşamını yitirdiği" ihbarı ile Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde çığ düşen bölgelerdeki çalışmalarla ilgili açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Şubat'ta Çaldıran ilçesinde 13 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönündeki ihbar üzerine başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İhbarla ilgili Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve bölgedeki karakolun değerlendirme yapacağı bildirilen açıklamada, çalışma şartlarının uygun olması halinde Van'dan bölgeye ekiplerin sevk edileceği aktarıldı.

Bahçesaray'daki çığ düşmesi


Açıklamada ayrıca, Van-Bahçesaray kara yoluna 4-5 Şubat'ta düşen 2 çığla ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Sabah saatlerinde AFAD, jandarma, UMKE ve Karayolları görevlilerinden oluşan 32 kişilik ekibin bölgeye gönderildiği ifade edilirken, yol açma çalışmalarına devam edildiği, ulaşımın sağlanması durumunda yapılacak değerlendirme sonrası çığ altındaki itfaiye erini arama çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Van-Çatak kara yoluna düşen çığ

Açıklamaya göre bölgede etkili olan kar nedeniyle 9 Şubat'ta Van-Çatak kara yolunun Elmacı Mahallesi bölgesine düşen çığın temizlenmesi çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün gece çığ temizleme çalışması yapan ekipler, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 35 dereceye kadar düştüğü bölgeden geri çekildi. Sabah birçok araç aşırı soğuk yüzünden çalışmayınca Van'dan yeni araçlar bölgeye sevk edildi. Yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin yaklaşık 2 saat içerisinde yolu ulaşıma açması bekleniyor."

Bahçesaray, Çaldıran, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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