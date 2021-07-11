Van Valiliğinden düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Van Valiliği, Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolde çıkarak takla atması sonucu bir organizatör ile 11 düzensiz göçmenin öldüğünü, 26 düzensiz göçmenin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Yumaklı Mahallesi sınırları içinde şüpheli S.A. adına kayıtlı 65 ER 186 plakalı minibüsün, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attığı belirtildi.

Kaza sonrasında yanan araca ekiplerin müdahale ettiği ve yangının söndürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araç içerisinde ve hastanelerde yapılan kontrollerde aracın düzensiz göçmenleri taşıdığı, kazada organizatör Cüneyit Avar ile birlikte 11 düzensiz göçmenin vefat ettiği tespit edilmiştir. Kazada yaralanan 26 düzensiz göçmenin ambulanslarla çeşitli hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir. Kaza yapan 65 ER 186 plakalı aracın adına kayıtlı olduğu tespit edilen S.A. gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir."