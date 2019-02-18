Son Dakika Haberleri: Van Valiliğinden "Festival" Açıklaması

Van Valiliğinden "Festival" Açıklaması

37 dakika önce

Van Valiliği, sosyal medya üzerinden, "Van'da Kur'an ayetleri ile alay edilecek bir festivalin düzenlenmesine izin verildiği" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Van Valiliğinden
Van Valiliği, sosyal medya üzerinden, "Van'da Kur'an ayetleri ile alay edilecek bir festivalin düzenlenmesine izin verildiği" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında bilinçli olarak, "Van'da haziran ayında Kur'an ayetleri ile alay edilecek bir festivalin planlandığına" ilişkin paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Paylaşımlarda, Van Valiliği ile Van Büyükşehir Belediyesine ait iletişim bilgilerinin verilerek festivalin iptali için aranmasının istendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi haziran ayında, öncesi ve sonrasında bu tarz toplumumuzun hassasiyetleri, inancı, kültürü ile bağdaşmayan bu veya benzeri organizasyonlara izin ya da destek verilmesi söz konusu değildir. Ayrıca bu amaçla Valiliğimize veya Büyükşehir Belediyemize yapılmış herhangi bir müracaat söz konusu değildir. Kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik bu ve benzeri art niyetli olan ve çoğu sahte hesap olduğu değerlendirilen paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:40 Kaynak: AA

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