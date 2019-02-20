Van Valiliğinden 'Festival' Açıklaması
20 dakika önce
Van Valiliği, son günlerde gündemde yer alan 'Gezgin Fest' ile ilgili bir açıklama yayınladı.
Van Valiliği
, son günlerde gündemde yer alan 'Gezgin Fest' ile ilgili bir açıklama yayınladı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son günlerde sosyal medya üzerinden Gezgin Fest adı altında bu yıl haziran ayında Van'da festival yapılacağı ve bilet satışlarının başladığı duyurulmuştur. Ancak, yapılması planlanan festival için şu ana kadar Van Valiliğine herhangi bir başvuru olmamıştır. Buna rağmen biletlerin izinsiz olarak satışa sunulması ve festival yapılacağının duyurulması bizi derinden üzmüştür. Valiliğimizden izin alınmadan bu tür organizasyonların yapılmasına müsaade edilmeyecektir" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:33 Kaynak: İHA
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