Van Valiliğinden 'geçici özel güvenlik bölgesi' uyarısı - Son Dakika

Van Valiliğinden 'geçici özel güvenlik bölgesi' uyarısı
04.01.2021 13:18
Van Valiliği, Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki bazı alanların 'geçici özel güvenlik bölgesi' olduğunu duyurdu.
Van Valiliği, Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki bazı alanların 'geçici özel güvenlik bölgesi' olduğunu duyurdu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan bazı bölgelerde, terörle mücadele harekatı kapsamında icra edilecek operasyonlar nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerine halel gelmemesi maksadıyla bazı bölgeler 1-15 Ocak 2021 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından bu bölgelere izinsiz olarak girmeleri yasaklanmıştır" denildi. - VAN
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